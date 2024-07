A quanto pare per questa estate è previsto l’arrivo di una pessima notizia per alcuni clienti abbonati a DAZN. In questi ultimi giorni, infatti, l’azienda ha comunicato l’imminente arrivo di rimodulazioni e aumenti. Questi saranno introdotti tra circa un mese e coinvolgerà un discreto numero di già clienti ed abbonati DAZN. Questi aumenti saranno dovuti alla necessità di adeguarsi ai nuovi prezzi di listino. Vediamo qui di seguito i dettagli.

DAZN, l’azienda annuncia l’arrivo di nuovi aumenti per alcuni già abbonati

In questi ultimi giorni il colosso dello streaming DAZN ha comunicato l’imminente arrivo di aumenti e rimodulazioni. Come già accennato in apertura, queste rimodulazioni saranno introdotte sul costo dell’abbonamento di alcuni già clienti di DAZN. Nello specifico, l’azienda ha comunicato che questi aumenti e rimodulazioni saranno introdotti a partire dal prossimo 22 agosto 2024.

Giusto l’altro giorno, DAZN ha pubblicato l’informativa riguardante queste rimodulazioni:

“In risposta alle mutate condizioni di mercato, a partire dal 22 agosto 2024, il prezzo dei piani DAZN STANDARD, PLUS e START Mensili si adeguerà al prezzo di listino attualmente in vigore. I clienti interessati dalla modifica riceveranno una comunicazione personale via e-mail con tutti i dettagli informativi e nel rispetto del preavviso legale richiesto.”

Si tratta di aumenti piuttosto corposi e che riguarderanno diversi piani in abbonamento. Tra questi, c’è il piano DAZN Star. Questo avrà ora un costo per i già clienti di 14,99 euro al mese e di 16,99 euro al mese per chi sceglierà come metodo di pagamento Google Pay o Apple Pay. Il piano in abbonamento DAZN Standard avrà invece ora un costo di 44,99 euro al mese anche per i già clienti. Anche in questo caso, chi utilizzerà i metodi di pagamento Google Pay o Apple Pay, il costo sarà pari a 49,99 euro al mese. Anche il piano in abbonamento a DAZN Plus subirà degli aumenti per i già clienti. In particolare, ora gli utenti dovranno sostenere un costo di 69,99 euro al mese. Il prezzo sarà il medesimo anche per chi deciderà di pagare con Google Pay o Apple Pay.