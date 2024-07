Iliad batte tutti: 3 offerte con 5G gratis e 250 GB ora disponibili

È diventato complicato scegliere il proprio gestore di fiducia da quando ce ne sono alcuni che riescono a dare grandi dimostrazioni. Tra quelli più in auge risalta certamente il nome di Iliad, azienda che con il passare del tempo si è impiantata perfettamente nell’organigramma della telefonia mobile italiana.

Con tutte le sue offerte disponibili ogni mese riesce a garantire risparmio, qualità ma anche quantità. A testimoniare la presenza di queste tre caratteristiche fondamentali per la scelta di ogni utente, sono le offerte man mano che arrivano sul sito ufficiale. Al momento ce ne sono tre tutte interessanti, con la più desiderata che è stata rilasciata per il sesto anno compiuto dal gestore. Sono due le gamme differenti che racchiudono queste promozioni mobili, le quali partono da una somma mensile di soli 7,99 €. È proprio questa peculiarità di Iliad che porta le persone a scegliere sempre le sue offerte: prezzi molto bassi che durano per sempre.

Iliad: le migliori 3 offerte del momento sono ancora disponibili

Il mondo dei gestori mobili è diventato ancora più concitato da quando ci sono realtà molto utili e versatili come i gestori virtuali. La lotta continua con queste aziende è diventata ormai una formalità per i provider più famosi, tra i quali c’è ovviamente il nome di Iliad. L’azienda per eccellenza per quanto riguarda la telefonia sta mettendo su un vero e proprio muro di difesa che consiste in un attacco agli altri gestori.

La prima offerta già indica quanto sia vantaggioso scegliere Iliad: la Giga 150 costa solo 7,99 € al mese. Al suo interno minuti e messaggi senza limiti con 150 giga in 4G. La seconda offerta costa 9,99 € al mese mese ed integra gli stessi minuti e messaggi ma con 180 giga in 5G. Il nome è Giga 180.

La terza offerta invece è la più famosa, ovvero la Flash 250. Questa con un prezzo di 11,99 € al mese consente di avere 250 giga in 5G.