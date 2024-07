Iliad: le nuove offerte sono una BOMBA, ecco fino a 250 GB in 5G

Chi conosce Iliad sa che i suoi contenuti sono tantissimi e che la qualità del servizio è eccezionale. Ovviamente bisogna far fronte anche ai tanti gestori virtuali, ai quali riescono a tenere i costi mensili ancora più bassi.

Ce ne sono diversi interessanti ma la potenza di Iliad va ben oltre, soprattutto grazie alle ultime tre offerte che sono state lanciate. Queste, che sono arrivate a scaglioni, fanno parte dell’intero organigramma del gestore, come si può vedere dal sito ufficiale, ma solo inserendo alcuni gestori.

Iliad: ecco le tre offerte migliori del momento, sono le Giga e la Flash

La prima offerta che salta all’occhio una volta aperto il sito ufficiale si chiama Giga 120. Questa torna ufficialmente con un prezzo di 7,99 € mensili per sempre per offrire minuti e messaggi senza limiti verso tutti e 120 giga in 4G per Internet.

Le altre due offerte sono nettamente superiori, partendo dalla Giga 180. Questa con un prezzo di 9,99 € al mese garantisce 180 giga in 5G con minuti e messaggi illimitati. L’ultima soluzione è quella più ricca e costa 11,99 € al mese per sempre. La Flash 250 include al suo interno 250 giga in 5G con minuti e messaggi senza limiti.

Iliad consente a tutti di sottoscrivere queste tre offerte, senza relegarle solo ad una determinata frangia di pubblico. Il gestore infatti vuole che tutti abbiano la possibilità di scoprire l’esperienza che offre, per cui non ci sarà alcun problema di compatibilità legata al gestore di provenienza.

Oltre a questo ricordiamo che il 5G di Iliad è totalmente gratuito e dura per sempre, senza costi aggiuntivi che possono spuntare fuori improvvisamente. In più c’è da ricordare anche un altro aspetto molto importante: scegliendo un’offerta che costi almeno 9,99 € mensili, Iliad garantisce anche lo sconto sulla fibra ottica. Per intenderci meglio, restare fuori da questa soluzione è solo ed unicamente la Giga 120 che infatti costa 7,99 € al mese.