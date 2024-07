Bentley Flying Spur: arriva la berlina da 782 CV

ha annunciato un’importante evoluzione per la sua. Quest’ultima è considerata da molti come la quintessenza dellea quattro porte. Il cambiamento epocale riguarda l’introduzione del nuovo gruppo, destinato a rivoluzionare le prestazioni e l’efficienza di questa iconica vettura.

Il cuore di tale innovazione è il nuovo propulsore V8ibrido. Quest’ultimo combina un potente V8 biturbo da 4,0litri con un motore elettrico. In tal modo riesce a generare una potenza totale di 782CV. Inoltre, c’è una coppia massima di 1000 Nm. Ciò non solo migliora le prestazioni della vettura, ma introduce anche una nuova era di efficienza energetica e sostenibilità.

Arriva una nuova berlina in casa Bentley

La Flying Spur con il suo nuovo gruppo propulsore ibrido è al momento la vettura a quattro porte più prestazionale nella storia del marchio. Le cifre parlano da sole. La vettura Bentley può accelerare come una vera supercar, mantenendo al tempo stesso la capacità di percorrere fino a 70 km in modalità completamente elettrica. Dunque, garantisce zero emissioni. L’autonomia complessiva del veicolo è stimata intorno agli 800km. Si tratta di un balzo importante rispetto alle versioni precedenti.

La decisione di Bentley di adottare tale tecnologia ibrida è un passo avanti notevole nella tradizione del marchio britannico. Da quando ha introdotto il turbocompressore nei primi anni del ventesimo secolo e ha perfezionato tale tecnologia nel corso degli anni, Bentley continua a spingersi oltre. Il tutto grazie all’uso di soluzioni innovative. Il nuovo propulsore ibrido rappresenta un upgrade importante rispetto al motore W12 della precedente Flying Spur Speed. Si parla, infatti, di un incremento di quasi 150CV e 100Nm di coppia aggiuntivi.

Gli ingegneri Bentley hanno progettato tale sistema ibrido per ottimizzare le prestazioni su tutta la gamma. Il motore elettrico offre una spinta immediata e potente alle basse e medie velocità. Mentre il motore V8 garantisce una performance eccezionale anche ad alte velocità. Inoltre, Bentley ha investito notevoli risorse nello sviluppo del suono dello scarico. Ciò mantenendo la qualità caratteristica del marchio senza ricorrere a soluzioni artificiali.

Suddetta nuova era per la Flying Spur non riguarda solo prestazioni e tecnologia. Si tratta anche di un impegno tangibile verso una mobilità più sostenibile. Bentley dimostra così di voler mantenere il proprio ruolo di pioniere nel settore automobilistico di lusso.