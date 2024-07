Meta sta attualmente lavorando per integrare Meta AI all’interno di WhatsApp. A confermarlo ci sono le ultime versioni beta dell’app per Android. Nella versione 2.24.15.10 della beta, alcuni utenti hanno notato l’introduzione di AI Studio. Una nuova funzionalità che consente di interagire con una serie di chatbot personalizzati. Quest’ultimi sono progettati per rispondere in modo specifico a diverse esigenze degli utenti. L’introduzione di tale funzione rappresenta un passo importante per l’interazione più personalizzata con l’intelligenza artificiale.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è migliorare l’esperienza sulla piattaforma. Il tutto rendendo le interazioni con l’AI meno impersonali. Si ipotizza che Meta stia anche valutando la possibilità di permettere a terze parti di sviluppare e implementare i propri chatbot sulla piattaforma. Ampliando ulteriormente le possibilità di utilizzo.

Su WhatsApp arriva il sistema AI Studio

I chatbot disponibili coprono una vasta gamma di interessi. Da quelli dedicati alle arti marziali miste a quelli specializzati in danza o discussioni sportive. Un esempio particolare è “Bob the robot“, noto per il suo tono sarcastico. È importante sottolineare che i messaggi scambiati con questi chatbot rimangono privati e sono protetti da crittografia end–to–end. Ciò assicura la sicurezza e la privacy degli utenti. Meta può però utilizzare i dati derivanti dalle interazioni per migliorare i suoi servizi e l’intelligenza artificiale.

Al momento, tale funzionalità sono disponibili solo per un numero limitato di utenti partecipanti al programma beta di WhatsApp. Non si sa quando saranno estese a una base di utenti più ampia attraverso il canale stabile dell’app.

Nella versione 2.24.15.11 della beta di WhatsApp per Android è stata introdotta anche un’interfaccia aggiornata per gli aggiornamenti di stato. Suddetta nuova interfaccia è caratterizzata da un design più minimalista rispetto a quello attuale. Con opzioni ridotte e un’organizzazione più chiara delle funzionalità disponibili. Un dettaglio interessante è l’aggiunta di un pulsante dedicato per chiudere il carosello degli aggiornamenti di stato. Ciò si aggiunge alla già esistente gesture di scorrimento verso il basso.