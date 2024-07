Al giorno d’oggi, avere una connessione Internet nella propria abitazione è diventato uno standard oramai fondamentale e onnipresente, tutti noi siamo infatti dotati di un modem con una connessione Wi-Fi in grado di connettere tutta la nostra abitazione e consentirci di usufruire di tutti i servizi ai quali siamo oramai abituati.

Un dettaglio fondamentale però che rende la nostra connessione Internet godibile ed efficace e senza alcun dubbio la sua velocità, nel dettaglio a fare la differenza è la larghezza di banda in download, maggiore quest’ultima è maggiore sarà la velocità della nostra connessione di conseguenza potremmo sfruttare appieno tutti i contenuti a nostra disposizione.

Ovviamente i vari provider telefonici fanno a gara per offrire la connessione Internet più veloce e prestante dal momento che si tratta di un elemento discriminante nella scelta tra uno o l’altro.

Ookla decreta la rete migliore

Il noto sito per la verifica della velocità di connessione ha decretato quella che attualmente risulta la migliore in termini di velocità eleggendo Fastweb come vincitrice, il noto sito ha infatti confrontato centinaia di migliaia di test effettuati tramite la propria applicazione per iOS e Android e ha verificato che in termini di punteggi medi Fastweb mostra quelli più elevati per quanto riguarda la velocità di download nei test effettuati nel primo trimestre di quest’anno, di conseguenza lo scettro di rete più veloce in Italia va ancora una volta all’operatore a tinte gialle.

Si tratta di un traguardo che Fastweb ha raggiunto molte volte nella sua storia recente, merito di un’infrastruttura di rete decisamente prestante e aggiornata, obiettivo che Fastweb da sempre ammesso in cima alla scala delle priorità, non a caso la sua rete 5G di ultima generazione è una delle migliori da scegliere anche per i dispositivi mobile se state cercando delle promo da sottoscrivere e avete uno smartphone adatto.