Trapano avvitatore distrugge PARKSIDE: sconto a 24 euro su Amazon

Il mondo del fai-da-te è spesso capitanato, almeno per quanto riguarda il segmento, dal marchio Parkside, realtà venduta principalmente nei negozi, capace di mettere sul piatto il miglior rapporto qualità/prezzo. Fortunatamente su Amazon esistono soluzioni altrettanto interessanti, e spesso più economiche, come nel caso del prodotto di casa

L’avvitatore a batteria in questione presenta giustappunto un componente facilmente removibile, che semplifica di molto la vita del consumatore, dandogli la possibilità di sostituirlo a piacimento, estendendo sia il tempo di utilizzo, che la vita complessiva del prodotto stesso.

Trapano avvitatore a batteria: lo sconto è da urlo

Una spesa davvero ridottissima vi attende sull’acquisto di questo trapano avvitatore a batteria, infatti il suo prezzo mediano è stato di 27 euro, il listino di oltre 35 euro, ma solo oggi su Amazon avete la possibilità di acquistarlo con un esborso finale di 24,99 euro, approfittando dello sconto del 7%. Lo potete trovare subito a questo indirizzo.

Il prodotto riesce a raggiungere oltre 21+1 livelli di coppia differenti con due velocità variabili, oltre ovviamente alla possibilità di regolare il senso di rotazione. Ciò che lo rende speciale, tra le varie cose, è anche la presenza in confezione di un ampio set di accessori molto utili, il che ne garantisce il pronto utilizzo: si trovano 3 set di punte, adatte al metallo, legno o acciaio, oltre ad una serie di punte per l’avvitatore, con tanto di adattatore. Per garantire il corretto funzionamento, data la presenza della batteria, non è essenziale che venga fisicamente collegato alla presa di corrente, l’alimentatore che potrete trovare in confezione serve esclusivamente per la ricarica della batteria (anche se potrete utilizzarlo collegato, nessuno ve lo vieta, così da renderlo ulteriormente versatile).