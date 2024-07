Fastweb di recente ha introdotto una nuova iniziativa volta a premiare i suoi nuovi clienti di FastwebMobile. In che modo? Attraverso il programma “Porta un Amico“. Questa innovativa campagna consente ai nuovi abbonati di ottenere fino a 50€ in buoni. Tutti da spendere su piattaforme come Amazon e Mediaworld. Il processo è semplice. In poche parole, coloro che sottoscrivono una promozione per la linea mobile riceveranno un codice univoco che potranno condividere con amici e familiari. Una volta che l’amico utilizzerà questo codice per l’ attivazione dell’ offerta, il cliente che ha effettuato l’invito riceverà un buono di 10€ per ogni persona portata. Ciò potrà ripetere fino a un massimo di 50€ se porterà cinque nuovi iscritti.

Dettagli sulle promo Fastweb e la collaborazione con WINDTRE

Questo programma premia così i clienti esistenti, ma offre anche vantaggi importanti agli amici invitati. Infatti ogni amico che attiva un’offerta tramite il codice riceverà uno sconto sul piano Fastweb Mobile scelto. Rendendo la promozione in questione ancora più allettante. L’iniziativa “Porta un Amico” è attiva fino al 1° Settembre 2025. Vi è dunque molto tempo ancora per poterne approfittare. Per partecipare, è sufficiente attivare una delle offerte disponibili. Tra cui FastwebMobile a 7,95€ al mese con 150 Giga di dati; MobileFull a 9,95€ con 200GB di traffico Internet; oppure MobileMaxi a 11,95€ con 300Gb di dati. Ogni opzione prevede poi minuti illimitati verso tutti numeri fissi e mobili nazionali, SMS inclusi e accesso alla rete 5G di Fastweb.

Tali promo offrono infatti un’eccellente copertura e velocità. Ma possono anche contare sul supporto della partnership strategica con WINDTRE per il 5G. A partire dal 24 Ottobre 2022, tutte le nuove SIM ricaricabili Fastweb sono attivate sulla rete WINDTRE. Ciò consente ai clienti di sfruttare velocità di navigazione fino a 1,6Gbps in download e 150Mbps in upload. Così da migliorare notevolmente l’esperienza di connessione mobile. In più, le offerte includono anche l’accesso alle reti 4G, 3G e 2G di in base alla copertura disponibile. Assicurando una connettività stabile e affidabile in ogni situazione.