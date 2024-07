Per anni, Tesla ha avuto un vantaggio significativo nel mercato automobilistico offrendo ai propri utenti diverse piattaforme di streaming da utilizzare quando la vettura è parcheggiata o in fase di ricarica. Tale primato sta svanendo poiché servizi simili stanno approdando anche su altre piattaforme automobilistiche. Un esempio recente è il debutto di Disney+ sulle auto dotate della piattaforma LG ACP alimentata da webOS.

LG Electronics, già da tempo attiva nel settore automotive, si è fatta notare per la produzione di piattaforme di infotainment di alta qualità, spesso progettando sia l’hardware che il software. Ad esempio, le più recenti Renault dotate del sistema OpenR Link vantano un hardware di bordo firmato LG.

Disney+ arriva sulle piattaforme LG

Inoltre, le auto più innovative del gruppo Hyundai Motor Group sono equipaggiate con la nuova Automotive Content Platform (ACP) basata su webOS. Grazie a tale tecnologia, i proprietari di vetture dotate di tale sistema potranno godere presto dei contenuti offerti da Disney+. Ciò include programmi di punta come FX’s Shogun, Star Wars: The Acolyte, The First Slam Dunk, Inside Out, Toy Story e tutto l’universo Marvel.

Al momento, la piattaforma ACP di LG è disponibile su alcune vetture selezionate. La Kia EV9, ad esempio, è stata la prima auto a beneficiare del sistema. Si prevede che la ACP sarà implementata gradualmente su altri veicoli del gruppo Hyundai Motor Group. Kia ha anche annunciato che la ACP sarà presente sulla nuova EV3. Al momento, Disney+ per LG ACP è disponibile solo in Corea, ma l’espansione globale è prevista a breve.

L’auspicio è che suddetta avanzata piattaforma di infotainment venga adottata da un numero sempre maggiore di modelli di auto. Nel frattempo, altre piattaforme come YouTube stanno facendo la loro comparsa su vetture di marchi come Polestar e Audi. L’evoluzione segna un importante passo avanti nella convergenza tra intrattenimento e mobilità, offrendo agli utenti esperienze sempre più ricche e diversificate mentre si trovano a bordo delle loro vetture.