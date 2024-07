State cercate l’opportunità per cambiare gestore e attivare una vantaggiosa offerta telefonica? Allora non potete perdervi questa straordinaria promozione di Very Mobile, disponibile ancora per poco tempo. La promozione offre 200GB al mese, minuti e SMS illimitati a un prezzo estremamente competitivo. Si tratta della Flash Back! XL, disponibile a soli 6,99 euro al mese. Attivando l’offerta di Very Mobile, è possibile godere di SIM, spedizione e attivazione completamente gratuiti.

Ecco i dettagli della nuova offerta Very Mobile

È importante sottolineare che la promo è riservata ai clienti che provengono da operatori come Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri. Per scoprire tutti i gestori coinvolti nell’offerta è possibile visionare la lista completa sul sito web ufficiale di Very Mobile. Come anticipato, è possibile attivare gratuitamente la SIM direttamente online. Inoltre, la spedizione è gratuita e permette di ricevere la propria scheda direttamente a casa. In alternativa, gli utenti possono recarsi presso uno dei più di 3000 punti vendita in tutta Italia. Qui gli operatori specializzati sono disponibili per assistere i clienti nell’attivazione della promo.

L’offerta Flash Back! XL è un’opportunità unica nel panorama della telefonia, considerando le offerte dei concorrenti. Se siete interessati il consiglio è di non attendere per non perdere l’occasione per ottenere un’offerta telefonica estremamente conveniente, di alta qualità e con una copertura del 99,7% in tutta Italia. La rete 4G di Flash Back! XL garantisce un’esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni. La velocità di download e upload arriva fino a 30 Mbps. Considerando il prezzo mensile della promo, si tratta senza dubbio di una delle migliori opzioni al momento disponibile sul mercato.

Se desiderate cambiare operatore spendendo meno di 7euro al mese, quella di Very Mobile è l’offerta perfetta. Veloce da attivare, super conveniente e di eccellente qualità, rappresenta la scelta perfetta per chiunque desideri risparmiare senza rinunciare a un servizio di alta qualità.