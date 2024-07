Nel maggio 2024, il mercato delle auto elettriche negli Stati Uniti ha registrato un importante incremento. Le immatricolazioni hanno raggiunto 104.916 unità. Un aumento del 9,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Ciò ha contribuito ad alzare la quota di mercato delle auto elettriche al 7,5%. Il livello più elevato dell’anno in corso, rispetto al 6,8% del 2023. Tale scenario di crescita complessiva nel settore elettrico si colloca in un contesto di mercato automobilistico stagnante. Il quale ha visto una lieve contrazione dello 0,7%. Con un totale di quasi 1,4 milioni di veicoli venduti. Nonostante l’espansione del mercato, Tesla ha incontrato però alcune difficoltà.

L’ascesa dei competitor e le nuove strategie di Tesla

Le vendite dell’azienda californiana sono scese a 48.587 unità. Registrando un calo del 15% rispetto all’anno scorso. Questo segna il quarto mese consecutivo di declino per Tesla. Un segnale preoccupante per l’azienda che fino a poco tempo fa dominava il mercato degli EV. La perdita di quota di mercato è particolarmente evidente nel contesto di un aumento complessivo delle vendite di auto elettriche. Cosa che quindi suggerisce una crescente competitività nel settore.

Mentre Tesla affronta una fase di declino, i concorrenti stanno guadagnando terreno in modo impressionante. Le immatricolazioni di veicoli elettrici di marche diverse sono aumentate. Si parla infatti del 39% in più rispetto all’anno precedente. Superando per la prima volta il totale delle immatricolazioni di Tesla. Questo cambiamento di dinamiche nel mercato è guidato da una crescita rilevante di marchi come Kia, Rivian, Nissan e Hyundai. Kia, ad esempio, ha visto un’impennata delle sue vendite elettriche del 146%. Mentre Rivian e Nissan hanno registrato un aumento dell’87%. Anche Hyundai ha mostrato una crescita robusta. Con un incremento del 40% nelle sue immatricolazioni di auto elettriche.

In risposta alla crescente concorrenza, Tesla ha tentato di innovare e differenziarsi ulteriormente. Un esempio di questa strategia è la recente apertura di una discoteca chiamata “Hamster” all’interno della Gigafactory di Berlino. Questa struttura unica è stata progettata per offrire un ambiente ricreativo ai dipendenti. Essa infatti riflette l’approccio innovativo di Tesla nel creare spazi di lavoro stimolanti e distintivi.