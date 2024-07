DAZN: nonostante gli aumenti i prezzi restano tra i più bassi

Dopo i recenti aumenti DAZN ci tiene a ribadire che i prezzi per il calcio in Italia restano tra i più bassi in Europa.

Mentreha annunciato l’estensione dell’accordo conper la trasmissione delle partite dianche via satellite, sembrano esserci dei problemi. Alcune fonti hanno dichiarato che le vendite degliper la nuova stagione non stanno andando come previsto.

Romano Righetti, General Counsel di DAZN Italia, ha sottolineato l’importanza della trasmissione televisiva delle partite durante un intervento in Commissione Senato. Ha evidenziato come circa 3 miliardi del valore della Lega Serie A derivino principalmente dai diritti televisivi, con il 10% destinato alle altre leghe. Per il ciclo dei diritti 2024-2029, l’azienda ha presentato un’offerta composta da 700milioni di euro e un meccanismo di revenue sharing. Una volta superata una certa soglia di fatturato, DAZN divide l’ammontare eccedente con la Lega.

DAZN spiega le proprie scelte e difende il proprio sistema

Righetti ha inoltre discusso l’aumento dei prezzi degli abbonamenti, confrontando i costi del calcio in Italia con quelli degli altri principali campionati europei. Ha affermato che, nonostante l’incremento graduale, il calcio nella nostra Penisola resta meno costoso rispetto ad altri paesi europei. Il General Counsel ha evidenziato che in UK il costo medio è di 90 euro al mese, in Grecia addirittura tra i 47 e i 50euro mensili con un numero di partite limitato e un solo accesso allo streaming.

Tale contesto evidenzia le sfide e le dinamiche del mercato dei diritti televisivi del calcio in Italia. La strategia di DAZN punta a bilanciare la necessità di aumentare i ricavi attraverso gli abbonamenti senza però alienare i tifosi con costi troppo elevati. La comparazione con altri paesi serve a giustificare l’aumento dei prezzi. Potrebbe però non essere sufficiente a convincere i consumatori italiani, più sensibili alle variazioni di costo.

Anche considerando le sfide attuali, la piattaforma sembra determinata a consolidare la sua presenza e a trovare un equilibrio tra sostenibilità economica e accessibilità per i tifosi.