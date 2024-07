Come mantenere la tua auto elettrica efficiente durante l'estate

Le auto elettriche, seppur tecnologicamente avanzate, risentono molto delle alte temperature estive. Il calore può infatti ridurre l’efficienza della batteria e, di conseguenza, l’autonomia del veicolo. Nel peggiore dei casi, i cali possono arrivare addirittura fino al 30%. Seguendo alcune pratiche preventive è però possibile mantenere le prestazioni allo stesso livello di sempre della propria auto elettrica anche quando fuori ci sono 40°.

La prima raccomandazione quando fa caldo per questa tipologia di auto è quella di evitare la ricarica rapida. Essa sottopone la batteria a uno stress maggiore della carica standard. Chi ha la possibilità, dovrebbe preferire la ricarica lenta presso la propria abitazione. Per chi invece deve utilizzare le stazioni pubbliche, è consigliabile evitare le colonnine fast charge.

Ottimizzare l’uso dell’auto elettrica in estate per una maggiore efficienza

La batteria di un’auto elettrica non alimenta solo il motore, ma anche tutti gli altri dispositivi del veicolo. Per questa ragione sarebbe meglio ridurre al minimo l’uso di apparecchi collegati che consumino energia (come il caricatore del cellulare) o anche evitare l’aria condizionata (anche se quest’ultima meno applicabile con il caldo). Meglio comunque cercare di usare quest’ultima con dei limiti quando possibile, per contribuire a mantenere l’autonomia della batteria. Un altro fattore che incide sull’efficienza di un’auto elettrica è il peso del veicolo, per tale ragione meglio non aggiungere portapacchi sul tettuccio quindi. In caso contrario, questo non farebbe altro che peggiorarne l’aerodinamicità. Per proteggere poi la batteria dal calore, è consigliabile, come avrete intuito, parcheggiare l’auto in luoghi coperti o all’ombra.

Come per le auto a combustione interna, l’efficienza di un’auto elettrica dipende anche dal come si “mantiene” il veicolo stesso. Una corretta manutenzione è difatti essenziale per mantenere la vettura in condizioni ottimali. Negli ultimi anni sono diverse aziende hanno sviluppato tecnologie proprio per contrastare il calore ma ad ora non sono ancora disponibili. Seguendo invece questi consigli è possibile così ridurre gli effetti negativi del caldo eccessivo sul veicolo, migliorando il livello di efficienza e proteggendolo in caso di lunghi viaggi sotto il sole cocente.