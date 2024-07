Il GPL, o gas di petrolio liquefatto, è un carburante che sembra essere particolarmente apprezzato in Italia, nonostante non vi siano motori alimentati a GPL prodotti nel nostro Paese. Eppure, le auto a GPL sono molto popolari tra gli automobilisti italiani, come dimostrano i dati di vendita. Ogni mese, le classifiche delle auto GPL più vendute in Italia, come quella di giugno 2024, confermano questa tendenza con migliaia di unità commercializzate.

Il record italiano del GPL

Analizzando le cifre degli ultimi tre anni, emerge chiaramente che l’Italia è leader in Europa per quanto riguarda le immatricolazioni di auto a GPL. Nel 2022, sono state vendute 265.000 vetture GPL in Europa, di cui 128.000 solo in Italia. Il 2023 ha visto un aumento a 314.000 unità, con 144.000 vendite nel nostro Paese. Nel corso del 2024, fino ad oggi, sono state vendute 179.000 auto GPL in Europa, con 81.000 unità in Italia. Questi numeri rappresentano quasi il 50% del mercato europeo. La Francia, al secondo posto, ha registrato vendite nettamente inferiori: 47.000 auto nel 2022, 63.000 nel 2023 e 34.000 quest’anno.

Ma qual è il segreto del successo del GPL in Italia? La risposta è probabilmente nei costi del carburante, decisamente più bassi rispetto a benzina e gasolio. In media, un litro di GPL costa circa 0,7/0,8 euro, contro 1,7/2,0 euro per benzina e diesel. Le accise giocano un ruolo chiave: quelle sulla benzina sono le più alte, 728,40 euro per mille litri, seguite dal gasolio a 617,40 euro, mentre per il GPL sono solo 267,77 euro. Questa significativa differenza rende il GPL molto più conveniente, soprattutto per chi percorre molti chilometri.

Le auto a GPL disponibili sul mercato tendono a essere modelli dei segmenti economici, come la Dacia Sandero, spesso protagonista delle offerte del giorno, insieme a modelli di DR, Lancia Ypsilon e Renault. Acquistare una vettura a GPL risulta quindi relativamente economico e, grazie ai bassi consumi, rappresenta una scelta vincente per molti italiani.

Niente accise, più acquisti

Sebbene rimanga un mistero il motivo delle accise così basse per il GPL, il risultato è chiaro: gli automobilisti italiani possono godere di un carburante economico che permette di risparmiare senza rinunciare alla mobilità. La formula del GPL sembra funzionare perfettamente, e gli italiani non possono che esserne grati.