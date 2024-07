Google ha svelato una nuova funzionalità per GoogleFoto chiamata “Ask Photos“. Quest’ ultima sarà presentata in occasione del GoogleI/O 2024. Tale strumento innovativo si propone di sfruttare l’intelligenza artificiale Gemini. Così da permettere agli utenti di trovare foto specifiche utilizzando descrizioni testuali. Ad esempio, basta digitare “targa” o “auto” per individuare rapidamente l’immagine della propria vettura. Durante la presentazione, il colosso di Mountain View, aveva preannunciato l’arrivo di questa funzione nei mesi successivi. Ma alcune persone hanno già avuto la possibilità di testarla. Le prime immagini mostrano come essa si integri perfettamente nell’interfaccia di Google Foto. Offrendo un’anteprima delle sue straordinarie capacità di ricerca.

Google e l’espansione prevista: arriva Ask Photos per tutti

Attualmente, Google sta conducendo un test su un numero limitato di dispositivi per raccogliere feedback dagli utenti. La funzionalità Ask Photos si trova nella scheda “Cerca” e presenta un pulsante dedicato accanto alla barra di ricerca. Le persone possono cliccare su questo pulsante, contrassegnato dal logo Gemini, per iniziare a utilizzare la funzione. Tale novità rappresenta un cambiamento rispetto alla demo di maggio. Dove il tasto “Ask” era situato in una scheda separata. In più, all’avvio, AskPhotos invita a nominare i volti presenti nelle proprie librerie. Facilitando così il riconoscimento delle persone nelle foto. Nonostante l’implementazione iniziale sia limitata a un piccolo gruppo di tester, la sua espansione è prevista nelle prossime settimane.

Google però, non ha ancora comunicato una data ufficiale per il lancio. Anche se è probabile che ulteriori dettagli verranno rilasciati a breve. La nuova funzionalità consentirà quindi di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con le nostre librerie fotografiche. Ad ogni modo sembra che il test attuale possa essere limitato agli Stati Uniti. Anche se non è ancora stata esclusa la possibilità di estenderlo ad altri paesi. Coloro che sono interessati sono dunque invitati a rimanere aggiornati per scoprire quando potranno accedere a questa nuova e potente funzione. La quale promette di semplificare in maniera significativa l’organizzazione e la ricerca dei propri album di foto.