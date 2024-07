La quarta generazione della Bentley Continental GT Speed ha debuttato a livello mondiale al Goodwood Festival of Speed con una presentazione spettacolare e originale: un’esibizione “subacquea“. Quest’ultima è stata accompagnata dalla partecipazione della vettura alla famosa Hill Climb del festival, sia nella versione coupé che cabriolet. La nuova GT Speed si distingue come la Bentley stradale più potente mai prodotta.

Equipaggiata con un motore ibrido che eroga 782 CV e 1.000Nm di coppia, la Continental GT Speed supera in potenza il precedente motore W12. Allo stesso tempo riduce le emissioni di CO2 a soli 29 g/km. Le prestazioni eccezionali di questo propulsore sono supportate da un telaio innovativo. Quest’ultimo è dotato di molle ad aria a due camere e ammortizzatori a doppia valvola, sistema Bentley Dynamic Ride (antirollio attivo a 48V), eLSD e torque vectoring. Suddette tecnologie migliorano il controllo della vettura e il comfort di guida. In tal modo si ottiene una distribuzione del peso ottimizzata di 49:51, una novità assoluta per la Continental GT.

I principali dettagli relativi alla nuova Bentley

Il design esterno della Continental GT Speed segna un cambiamento stilistico significativo. Tra le novità, si notano i fari singoli. Gli interni, lussuosi come da tradizione Bentley, sono realizzati con materiali pregiati. Inoltre, la vettura è dotata di nuove tecnologie come i sedili massaggianti, un sistema di ionizzazione dell’aria e finiture tecniche in dark chrome per la plancia. Le sedute presentano una pelle trapuntata con texture tridimensionali.

Durante il Goodwood Festival of Speed, oltre ai due modelli impegnati nella Hill Climb, un terzo esemplare della nuova Bentley è stato esposto vicino al Kinrara Enclosure in una configurazione particolare. Lo scopo era celebrare un insolito “record di velocità subacquea”. Infatti, prima dell’evento, la GT Speed ha raggiunto una velocità di 335 km/h in soli 33 secondi all’interno della galleria Ryfylke in Norvegia. Si tratta di un tunnel sommerso lungo 14,5 km e situato fino a 292 metri sotto il livello del mare.

Per commemorare questa straordinaria impresa, Bentley ha creato la FOShtank, una versione speciale delle vetrine Toy Box presenti nella Dream Factory di Crewe. Quest’ultima è stata progettata per evocare il tema acquatico del record. Contiene 1.400 litri d’acqua, ospita una trentina di pesci arcobaleno e altri pesci rossi, ed offre una visuale suggestiva e unica della vettura in un contesto “subacqueo“.