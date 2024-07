Si sta registrando un continuo aumento dei consumi energetici. Tale informazione non può essere considerata una novità, ma ci sono alcune recenti notizie che sono davvero sorprendenti. Nello specifico, si è scoperto che a soddisfare tale crescente domanda non sono più principalmente i combustibili fossili. A primeggiare ora sono le energie rinnovabili. A riportare la notizia è l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA). Le informazioni sono presentate nel report “Electricity 2024“. I dati riportati evidenziano come l’aumento della capacità delle rinnovabili sarà proporzionale al crescere dei consumi di energia.

L’analisi dell’IEA si basa sui dati raccolti nel 2023 e traccia alcune proiezioni per il 2025. Il tutto facendo capo all’andamento energetico del 2024 nei principali mercati globali. Nello specifico, si tratta di Cina, Stati Uniti, UE ed India. La crescita della domanda energetica per il 2024 e il 2025 è stimata intorno al 4% all’anno. Stabilendo nuovi record rispetto agli ultimi vent’anni.

Nuove prospettive con i consumi energetici

Tale crescita è spinta soprattutto dalla continua elettrificazione di molti settori. Insieme anche alle frequenti ondate di caldo estremo che aumentano la domanda di energia per il raffreddamento. L’elettrificazione è considerata la strategia migliore per decarbonizzare determinati settori. Tra cui l’industria pesante e i trasporti. L’obiettivo è ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Dunque, è naturale che le fonti rinnovabili devono crescere. Inoltre, è importante che procedano insieme con la domanda di energia.

La tendenza del momento riguardo le fonti rinnovabili mostra valori incoraggianti. Secondo l’IEA, la capacità delle energie green crescerà del 30% nel 2024 e del 35% nel 2025. Anno in cui quest’ultime supereranno la quantità di energia elettrica prodotta dai combustibili fossili. Il fotovoltaico sarà la forza trainante di tale crescita.

Nonostante ciò, il consumo di carbone non diminuirà rapidamente. A tal proposito, Cina e India continueranno a mantenerne una quota significativa nel loro mix energetico. Un lato positivo è che le economie con maggiori consumi di energia non stanno aumentando l’uso di combustibili fossili. Ciò implica che le emissioni di CO₂ del settore resteranno sostanzialmente invariate.

Le conclusioni dell’IEA concordano con quelle di IRENA. Viene sottolineata la necessità di una rapida crescita delle energie rinnovabili. Il tutto per raggiungere i principali obiettivi climatici. Ciò anche considerando l’aumento esponenziale della domanda di elettricità.