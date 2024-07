Vodafone vs CoopVoce: la sfida continua, ecco offerte fino a 150 GB

Le scorse settimane infatti hanno già dato prova di quanto Vodafone stia lavorando bene per rubare utenti alla concorrenza e a quanto pare il tutto continuerà. Le due offerte attualmente disponibili sono state lanciate solo ed esclusivamente per alcuni clienti ben precisi. Vodafone vuole usarle per dominare e per tornare ai livelli di un tempo, quando il mondo della telefonia era tra le sue mani.

Servirà davvero poco questa volta per avere tutto, in quanto le offerte Silver partono da un prezzo bassissimo e concedono i migliori contenuti. Non bisogna inoltre dimenticare che scegliendo queste offerte, Vodafone concede anche un regalo per il primo mese e delle soluzioni legate ai servizi inclusi.

Vodafone: le migliori promo si chiamano ancora Silver, ecco quanto costano e cosa permettono di avere

Chi ama Vodafone non può fare finta di non aver visto cosa c’è all’interno delle nuove offerte Silver. Queste garantiscono mensilmente il meglio, partendo dai minuti e terminando con i giga.

La prima soluzione è quella che costa 7,99 € al mese. Questa Silver consente di avere minuti illimitati per le telefonate, 200 SMS ma soprattutto 100 giga in 4G.

Chi invece sta valutando di sottoscrivere l’altra offerta, più costosa in quanto costa 9,99 € al mese, deve sapere che c’è ancora di più. Al suo interno oltre ai minuti e ai messaggi ci sono infatti 150 giga in rete 4G.

Gli utenti che amano queste due opportunità possono sottoscriverle quando vogliono a patto che provengano dai gestori indicati da Vodafone. L’azienda infatti vuole che a sottoscrivere le sue Silver siano solo ed esclusivamente gli utenti che provengono da Iliad o da uno dei tantissimi gestori virtuali presenti in Italia.

Non bisogna dimenticare poi che c’è l’opportunità di avere 50 giga in più tutti i mesi solo scegliendo il servizio di ricarica automatica gratuito denominato SmartPay. In questo modo le persone possono avere una somma di giga supplementare da sommare con quella delle loro offerte e gratis. Un altro aspetto da tenere a mente è il periodo promozionale del primo mese: entrambe le offerte infatti costeranno solo 5 €.