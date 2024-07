Netflix, di recente, ha divulgato i dati relativi al secondo trimestre del 2024. Cosa che ha rivelato risultati incoraggianti nonostante le sfide legate agli aumenti dei prezzi. Tra aprile e giugno di quest’anno, la piattaforma ha aggiunto circa 8 milioni di nuovi abbonati paganti. Così da portare il numero complessivo a 277,65 milioni a livello globale. Questo incremento segna una crescita annuale del 16,5%. Evidenziando quindi la capacità del colosso dello streaming di riuscire ad attrarre nuovi clienti anche in un contesto di aumenti tariffari. La sorprendente crescita del servizio è il risultato di una strategia mirata. Quest’ ultima ha incluso l’introduzione di piani di abbonamento con pubblicità, che hanno visto un’espansione piuttosto rilevante.

L’impatto dei piani con pubblicità sul fatturato di Netflix

Il successo di Netflix non si limita però solo alla crescita numerica degli abbonati. Esso riflette anche una risposta positiva alle modifiche apportate alla sua offerta. I nuovi piani economici con pubblicità hanno contribuito in modo sostanziale all’aumento del numero di iscritti. Cosa che ha mostrato una crescita del 34% a livello mondiale. Tale modello consente di accedere ai contenuti a un prezzo inferiore rispetto ai pacchetti tradizionali. Anche se con l’inclusione di interruzioni pubblicitarie. La scelta di introdurre questo tipo di soluzioni riflette una strategia ben ponderata da parte di Netflix. Il quale mira a diversificare la propria offerta e attrarre un pubblico più vasto. In modo particolare quelli più sensibili ai costi.

Il potenziamento dei piani con pubblicità ha avuto dunque un impatto notevole sui ricavi. Il fatturato dell’azienda è aumentato del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si prevede inoltre che la crescita annuale per il 2024 si attesti tra il 14% e il 15%. Un successo che è attribuibile in gran parte, come più volte ribadito, dall’adozione di spot pubblicitari. Grazie a cui è stato possibile offrire un’opzione più economica per accedere ai contenuti di Netflix. In Italia, ad esempio, il piano standard con pubblicità è disponibile al prezzo di 5,49€ al mese. Esso consente la visione in 1080p Full HD e include la possibilità di due visioni simultanee e di effettuare download dei contenuti.