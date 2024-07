In quest’ultimo periodo, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile sta proponendo una promozione davvero super e che renderanno felici gli utenti. Per questa estate, in particolare, l’operatore sta proponendo la nuova offerta denominata Kena 5,99. Rispetto a quanto fatto in passato, però, questa volta l’operatore ha deciso di includere nel bundle di questa offerta addirittura fino a 200 GB di traffico dati per navigare in tutta tranquillità durante le vacanze estive. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile stupisce con la nuova offerta di rete mobile Kena 5,99 con 200 GB

Per questa estate, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di stupire ancora una volta gli utenti. Come già accennato in apertura, infatti, gli utenti potranno ora attivare la nuova offerta mobile denominata Kena 5,99. Questa offerta era già stata proposta in passato. Tuttavia, come già accennato in apertura, questa volta gli utenti potranno avare a disposizione fino ad addirittura 200 GB.

Gli utenti potranno sfruttarli per navigare con connettività 4G su rete TIM ad una velocità massima pari a 60 mbps in download e 60 mbps in upload. Come spesso accade, anche questa offerta è di tipo operator attack. Di conseguenza, sarà attivabile soltanto per tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da specifici operatori telefonici, tra cui:

ILIAD, POSTE MOBILE, TISCALI, LYCAMOBILE, COOPVOCE, FASTWEB MOBILE, 1 MOBILE, 2APPY, CHINA MOBILE, DAILY TELECOM, DIGI MOBILE, ELIMOBILE, ENGAN MOBILE, FEDER MOBILE, GREEN, INTERMATICA, ITALIA POWER, NETVALUE, NOITEL, NOVA, NEXTUS, NTMOBILE, OPTIMA, OVUNQUE, PLINTRON, PROFESSIONAL LINK, RABONA MOBILE, SPUSU, TELMEKON, WELCOME ITALIA, WINGS MOBILE, WIWITHU.

Ricordiamo che nel bundle dell’offerta sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. Nonostante ora siano a disposizione fino a 200 GB per navigare, gli utenti dovranno pagare sempre un costo basso di soli 5,99 euro al mese.