Truffa phishing a luglio 2024: ecco il messaggio terribile

Sono diversi i tranelli del web che purtroppo si presentano improvvisamente al cospetto degli utenti ignari del pericolo. Il problema oggi è che la nuova truffa avrebbe preso di mira tutte le persone, anche quelle all’apparenza più esperte.

Ciò significa che l’inganno in questione è molto più difficile da scoprire di quanto immaginato. Secondo quanto riportato da diverse persone, si sarebbero trovate a perdere soldi e dati personali senza neanche accorgersene. Il testo agisce infatti in maniera molto semplice, fregando gli utenti in pochissimo tempo.

Truffa nuova e pericolosa, ecco come si diffonde e cosa può comportare

Il messaggio truffa che sta girando in queste ore è stato scoperto da diverse persone perché è diffuso in doppia lingua. I più esperti sanno che si tratta della solita tecnica “a strascico”, ovvero che mira a beccare chiunque, che sia italiano o straniero. In poche parole agli utenti viene presentata una e-mail con un documento all’interno nel quale si parla di un’azione legale è pronta ad essere intrapresa contro di loro.

“Verrà intrapresa un’azione legale nei vostri confronti in quanto i vostri dati Internet sono stati segnalati dal nostro sistema di monitoraggio per la presenza di siti pedopornografici.

Vi preghiamo di leggere il documento allegato,

Grazie

Please be advised that the Attorney General has ruled that communication via electronic mail in the public domain is not confidential and is considered a matter of public record. Furthermore, all communications (including this one) will be retained for 10 years“.

Ovviamente non c’è nulla di reale in tutto questo e raccomandiamo di non aprire assolutamente il documento all’interno del quale ci sono i link che portano alla truffa reale. Purtroppo si tratta dell’ennesima truffa che sta girando in Italia e sono diverse le persone che ci stanno rimettendo dei soldi. Fate molta attenzione e non cascateci assolutamente.