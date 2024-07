Apple TV+ potrebbe presto modificare la sua strategia di contenuti, avvicinandosi al modello di business di Netflix. Finora, il suo servizio streaming ha offerto esclusivamente produzioni originali, differenziandosi dagli altri concorrenti. Ma, secondo un recente rapporto di Bloomberg, l’ azienda sta negoziando con importanti studi cinematografici per ottenere alcune licenze. Queste ultime permetterebbero così di includere nel proprio catalogo film già esistenti. Si tratta di una mossa che segnerà un importante cambiamento di rotta per la piattaforma. La quale, finora, si è sempre distinta per la sua offerta limitata ma di alta qualità, composta solo da contenuti originali.

Un futuro di opportunità per Apple TV+ in Italia

Non è ancora chiaro se l’inclusione di questi film sarà permanente o temporanea. Né se Apple punterà su grandi successi recenti o su classici del passato. Se le trattative andassero a buon fine, l’ azienda potrebbe competere più direttamente con Netflix. Piattaforma che,da tempo, combina produzioni originali con film e serie su licenza. Tale evoluzione sarebbe una risposta naturale alle dinamiche di mercato. Con questa strategia, Apple TV+ mira così ad espandere il suo catalogo. Ma anche a diversificare la sua offerta. Ciò al fine di attrarre un pubblico più ampio.

Attualmente, Apple TV+ è disponibile in Italia al prezzo di 9,99€ al mese. Insieme ad una prova gratuita di sette giorni per i nuovi abbonati. Questa possibile evoluzione del servizio potrebbe renderlo ancora più competitivo. Soprattutto all’ interno di un mercato sempre più affollato. In quanto offrire una combinazione di produzioni originali e film su licenza permetterebbe di soddisfare le diverse esigenze degli spettatori.

Infatti, l’eventuale arrivo di film di grandi studi su Apple TV+ rappresenterebbe una naturale evoluzione per la piattaforma. Essa potrebbe così ampliare notevolmente il suo catalogo e migliorare l’appeal per nuovi abbonati. Insomma, con questa mossa, il colosso di Cupertino dimostra di voler investire ulteriormente nel settore dello streaming. Così da riconoscere l’importanza di una vasta diversificazione di contenuti. Elemento fondamentale per mantenere e accrescere la propria base di clienti soddisfatti.