Questo mese di luglio si apre con un insieme di offerte da parte di WindTre che non passano inosservate. L’ operatore telefonico ha lanciato i “Xiaomi Summer Days“. Ovvero una campagna promozionale dedicata a chi desidera acquistare smartphone a prezzi vantaggiosi. Questa iniziativa si inserisce in un contesto estivo già ricco di proposte interessanti. Tutte provenienti da parte dei più grandi nomi del settore. Come Amazon con il suo prossimo Prime Day.

Scadenza imminente: approfitta delle soluzioni WindTre prima del 25 Luglio

Le promo di WindTre includono una vasta gamma di dispositivi Xiaomi. Insieme a sconti interessanti che rendono l’acquisto di un nuovo telefono più accessibile che mai. Ad esempio, il XiaomiRedmi 13C è disponibile a soli 139,90€. Anziché 159,90€. Mentre il potente Xiaomi14 Ultra può essere acquistato a 1199,90€, invece di 1499,90€, vecchio prezzo di listino. Queste soluzioni sono valide sia nei negozi fisici che direttamente online. Esse consentono ai consumatori la possibilità di scegliere il dispositivo che meglio si adatta alle proprie esigenze e necessità. Insieme ala comodità di pagamenti rateali o a saldo unico.

L’iniziativa “Xiaomi-Summer-Days” è destinata a concludersi il 25 luglio. Quindi chi fosse interessato non può permettersi di perdere tempo. Oltre agli sconti eccezionali, i clienti possono beneficiare anche di una vasta selezione di colorazioni e modelli. Così da poter contare su una scelta personalizzata per ogni gusto e necessità. Questa strategia commerciale rende quindi più accessibili i dispositivi Xiaomi. Ma contribuisce anche a consolidare la posizione di WindTre come un operatore all’avanguardia nell’offerta di soluzioni innovative. Ma soprattutto convenienti per il mercato dei cellulari.

Insomma, se state considerando l’acquisto di un nuovo dispositivo mobile, non potete perdervi questa incredibile opportunità. Con un risparmio fino a 300€ su alcuni dei modelli più desiderati. Assicuratevi dunque di approfittare di queste offerte prima che scadano. Preparatevi a vivere un’estate all’insegna della connettività e dell’innovazione!