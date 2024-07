TIM lancia una serie di promozioni imperdibili per smartphone nel mese di luglio 2024, nell’ambito dell’iniziativa “TIM Fridays Summer Edition“. Tali offerte sono già disponibili nei negozi TIM e sul sito ufficiale dell’operatore.

Una delle soluzioni più interessanti riguarda la promozione 2×1, valida fino al 10 luglio 2024. Essa consente di acquistare due Motorola Razr 50 al prezzo di 25€ al mese per 30 mensilità. Successivamente, dall’11 al 17 luglio, sarà disponibile un’altra promo 2×1 per l’acquisto di due ZTE Blade A75 5G a soli 4€ al mese. In più, dal 18 al 24, TIM proporrà una nuova offerta 2×1 per due smartphone Honor 200 Lite 5G, con il prezzo delle rate ancora da definire. Queste promozioni offrono ai clienti dell’ operatore un’opportunità unica per ottenere due dispositivi al prezzo di uno.

TIM: sconti a rate su telefoni singoli e altre offerte

Oltre alle promozioni 2×1, TIM introduce anche nuovi sconti a rate per singoli modelli di smartphone. Tutti validi fino al 28 luglio 2024, salvo eventuali proroghe. Tra le offerte più interessanti, troviamo il Xiaomi Redmi A3 a 3€ al mese e lo ZTE Blade A75 5G. Anch’esso disponibile allo stesso prezzo. Per chi invece cerca un dispositivo di fascia media, il Motorola Moto g04s è disponibile a 4€ per 30 mesi. Mentre il Xiaomi Redmi 13C 5G viene proposto a 5€ al mese. Per coloro che preferiscono modelli di fascia più alta, l’Oppo Reno 11F, il Samsung Galaxy A35 5G e il MotorolaEdge 50 Fusion sono tutti disponibili a 9€ da rateizzare per 30 mensilità.

In aggiunta alle promozioni sugli smartphone, TIM offre anche una nuova serie di Smart TV Samsung Crystal UHD 4K. Essi sono acquistabili nei negozi autorizzati e direttamente online. Dal 17 giugno al 14 luglio, è disponibile una promozione per i possessori di PlayStation 5. La quale permette di acquistare un controller DualSense insieme al gioco EA Sports FC 24 a soli 3€ al mese. Previsti anche nuovi MacBook Air con chip M3 e schermo da 13 e 15 pollici, sempre pagabili a rate. Insomma, con queste offerte, TIM continua a innovare e a offrire soluzioni vantaggiose per i propri clienti. Rispondendo alle diverse esigenze di mercato e garantendo un’ampia gamma di prodotti tecnologici a prezzi super competitivi.