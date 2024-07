Su Tinder, la scelta della foto profilo è cruciale per chi desidera avere successo nelle interazioni online. In un contesto in cui la prima impressione conta più di ogni altra cosa, le foto diventano un vero biglietto da visita virtuale. L’importanza è tale che molti utenti dedicano un tempo considerevole nella selezione della foto perfetta. In tal modo sperano di catturare l’attenzione e l’interesse degli altri utenti.

Proprio per questo, scegliere quella giusta non è sempre semplice. Spesso si tratta di bilanciare una serie di fattori. Dall’aspetto estetico alla luminosità dell’immagine. Dalla spontaneità all’atteggiamento che l’immagine comunica. È un processo che può essere frustante e lungo. Alcuni utenti possono impiegare anche più di mezz’ora per selezionare una foto che ritengono adatta.

Tinder rivoluziona la scelta delle foto profilo

Per affrontare suddetta sfida comune, l’applicazione di dating ha deciso di implementare una nuova funzionalità. Si tratta di Photo Selector AI. Tale strumento usa l’intelligenza artificiale per supportare gli utenti nella scelta della foto migliore. La selezione avviene tra quelle disponibili nel proprio archivio su Tinder. Il processo è relativamente semplice. L’utente carica diverse foto sul suo profilo e scatta un selfie per permettere all’AI di identificare il proprio volto. Dopo aver concesso l’accesso alle immagini presenti nello storage del telefono bisogna solo attendere che l’intelligenza artificiale selezioni la foto ritenuta più adatta.

Secondo Tinder, tale funzione è stata progettata per ridurre drasticamente il tempo dedicato alla scelta delle immagini profilo. L’utente medio, tra i 18 e i 24 anni, impiega circa 33 minuti per tale compito. L’implementazione di Photo Selector AI potrebbe semplificare e velocizzare il processo.

Al momento, Tinder non ha rivelato una data per il rilascio della funzione. È stato reso noto che sarà disponibile anche per gli utenti italiani durante l’estate. Ciò suggerisce un imminente arrivo. Si tratta di un cambiamento importante per milioni di persone in tutto il mondo che usano Tinder.