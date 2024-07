Iliad: le offerte del momento sono 3 fino a 250 GB in 5G

Tra i migliori gestori del momento non poteva che figurare il nome di Iliad che ormai è divenuto uno dei provider più illustri di sempre. La sua filosofia è sempre stata la stessa, ovvero quella di fornire agli utenti il meglio con una spesa irrisoria.

A testimoniare tutto questo ci pensano le tre offerte attualmente disponibili sul sito ufficiale che fanno parte di due gamme diverse. L’obiettivo è quello di tenerle ancora vive almeno fino alla fine del mese di luglio, come nel caso dell’offerta celebrativa del sesto compleanno di Iliad che è la famosa Flash 250. In basso c’è il resoconto generale con tutti i dettagli scritti e con tutti i prezzi oltre alle grandi opportunità che ne derivano.

Iliad, queste sono le migliori offerte che potevate aspettarvi: c’è ancora anche la Flash 250

Dando uno sguardo al sito ufficiale di Iliad è chiaro notare quali siano le promozioni mobili più interessanti. Al primo posto spunta sicuramente la novità, ovvero quella Giga 180 che in tanti hanno atteso tornasse di nuovo disponibile. Al suo interno ecco i soliti minuti illimitati per le telefonate verso tutti i gestori, SMS senza limiti e 180 giga in 5G per navigare in Internet. Il prezzo è di 9,99 € al mese.

L’altra offerta è la Giga 120, soluzione mobile che con 7,99 € al mese permette di avere gli stessi minuti e messaggi ma con 120 giga in 4G.

Per concludere ecco l’offerta regina del mercato, la famosa Flash 250 disponibile fino al prossimo 31 luglio. Con 11,99 € al mese per sempre, questa soluzione garantisce mensilmente minuti senza limiti verso tutti con SMS senza limiti e 250 giga in 5G per navigare sul web.

Le offerte che vanno da 9,99 € al mese a salire consentono agli utenti Iliad con smartphone di avere la fibra ottica a casa con uno sconto. Il prezzo passerebbe in quel caso da 24,99 € mensili a 19,99 €.