Giochi Olimpici, Parigi 2024: Intel e CIO con l'AI al servizio della manifestazione

I Giochi Olimpici di Parigi che avranno inizio tra qualche giorno, porteranno tantissime novità in termini di tecnologia. Dopo aver parlato di Samsung e della sua partnership pluriennale con le olimpiadi, è il momento di parlare di un altro aspetto molto importante: l’intelligenza artificiale. Secondo quanto riportato infatti la manifestazione, anche per quanto riguarda le paralimpiadi, sfrutterà al massimo il potenziale dell’intelligenza artificiale per migliorare le varie esperienze.

Si tratterà di una grande risorsa per gli atleti ma anche per gli organizzatori e gli spettatori. A Parigi dunque si darà spazio alla grande innovazione con Intel che svolgerà un ruolo primario. Il colosso americano ha sottoscritto un accordo di collaborazione con il CIO, ente organizzatore delle olimpiadi, per quanto concerne l’implementazione di una nuova soluzione. Questa si chiama Retrieval-Augmented Generation (RAG) ed è basata su intelligenza artificiale generativa.

Intel e CIO in collaborazione per portare l’AI alle Olimpiadi di Parigi

La sperimentazione di questa nuova risorsa riguarderà diverse tipologie di esperienze. Intel ha sviluppato un’attivazione interattiva che si basa proprio sull’intelligenza artificiale. Questa consente agli spettatori di vivere le emozioni che anche l’atleta sta vivendo in quel momento, il tutto usando la realtà virtuale con tecnologie di motion capture e visori dedicati.

L’intelligenza artificiale verrà utilizzata inoltre anche per dare una mano agli atleti che potranno così migliorare le loro prestazioni. È stato infatti sviluppato appositamente un sistema di analisi che riesce a monitorare tutti i movimenti di ogni atleta, fornendogli un feedback al momento. In collaborazione con il CIO poi, Intel ha sviluppato il chatbot chiamato Athlete365. Questa soluzione riesce a gestire interazioni e richieste degli atleti dando loro modo di concentrarsi su gare ed allenamenti allenamenti. Il sistema è basato su processori Xeon e sull’acceleratore Intel Gaudi. Insomma, si prospetta un evento all’insegna della tecnologia e del futuro, proprio come in molti desideravano per questa edizione.