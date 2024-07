Iliad: scontro con CoopVoce per le migliori promo, eccone tre con il 5G

Il gestore più influente del momento è sicuramente Iliad e questo non è più un mistero. Secondo quanto riportato, il famoso gestore è riuscito anche questa volta a fare man bassa nel mondo della telefonia mobile.

Il merito va attribuito di diritto ad un trittico di offerte straordinario, fatto di minuti, messaggi e tantissimi giga. Ciò che però conduce le persone a sottoscrivere una di queste soluzioni è sicuramente il prezzo tendenzialmente più basso rispetto alla concorrenza. Sono tre dunque le offerte disponibili, con due che sono rimaste sul sito ufficiale e un’altra che è subentrata di recente.

Iliad: sono arrivate 3 offerte straordinarie, ecco cosa c’è al loro interno ogni mese

La prima è sicuramente la Giga 120, la promo più entry level di Iliad. Il gestore infatti garantisce agli utenti la possibilità di sottoscrivere questa soluzione per un prezzo di 7,99 € mensili per sempre. Al suo interno si possono trovare telefonate senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti verso tutti e 120 giga in 4G per navigare sul web.

La seconda offerta che salta all’occhio non appena si apre il sito ufficiale del gestore è la famosissima Giga 180. Bastano 9,99 € per sottoscriverla mensilmente avendo a disposizione gli stessi minuti e messaggi dell’offerta precedente ma in questo caso con 180 giga e con il 5G gratis.

A terminare il tutto ci pensa l’offerta più incredibile mai vista, ovvero la nuova Flash 250. Questa soluzione ha un prezzo di 11,99 € mensili per sempre ma allo stesso tempo vanta ben 250 giga in 5G tutti i mesi. Chiaramente non poteva mancare l’apporto dei minuti e dei messaggi illimitati verso tutti.

Tutte le offerte che partono da 9,99 € a salire permettono agli utenti Iliad di sottoscrivere anche un abbonamento in fibra ottica per la casa a prezzo scontato. Invece di costare 24,99 € al mese, costerà 19,99 € al mese quando gli utenti resteranno in Iliad con il telefono cellulare.