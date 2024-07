Recentemente, il leaker Jaykihn ha rivelato nuove informazioni sulle specifiche dei processori desktop della serie Arrow Lake, previsti per il rilascio entro la fine del 2024. Tali dettagli seguono le precedenti rivelazioni sui processori mobili della serie Panther Lake, fornendo ora una panoramica più ampia sulle configurazioni, i voltaggi e le temperature di funzionamento massime dei modelli desktop.

Secondo le nuove informazioni, la serie Arrow Lake includerà sette processori distinti. Il modello di punta sarà il Core Ultra 9, caratterizzato da una combinazione di 16core ad alte prestazioni e 8core ad alta efficienza. Quest’ultimi saranno affiancati da una GPU integrata Intel Xe con 4 unità di calcolo. Tale processore sarà disponibile in tre varianti diverse in base al consumo energetico. Una versione overclockabile con un TPD (Thermal Design Power) di 125 W. Un’altra standard con un TPD di 65W. Ed infine una variante a basso consumo che opererà con un TPD di soli 35W.

Le varianti di Intel Arrow Lake

La serie include anche modelli meno potenti. Tra cui due processori con configurazioni di 6 core ad alte prestazioni e 4core ad alta efficienza. Di questi, uno sarà dotato di una GPU integrata. Mentre l’altro ne sarà privo. La presenza o assenza della GPU integrata è una caratteristica distintiva anche per altri modelli della famiglia Arrow Lake.

Un elemento significativo che emerge dalle rivelazioni riguarda i voltaggi operativi dei nuovi processori Intel. Jaykihn ha pubblicato uno schema che mostra un aumento dei voltaggi rispetto ai processori Raptor Lake Refresh. Si passa, infatti, da una fascia di circa 1,5 V a una nuova intorno ai 1,7V. Suddetto aumento potrebbe essere giustificato da un incremento delle frequenze operative dei processori. Ciò potrebbe a sua volta potrebbe spiegare la decisione di Intel di alzare la temperatura di funzionamento massima (TJMax) dei suoi processori.

In particolare, si parla di un aumento dai 100 gradi dei modelli attuali, inclusi quelli della serie Lunar Lake in arrivo a settembre, fino a un massimo di 105gradi per le serie Arrow e Panther Lake. Tale incremento suggerisce che i nuovi processori saranno progettati per operare a temperature più elevate, probabilmente per migliorare le prestazioni complessive.