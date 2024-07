Con l’estate del 2024 ormai ben avviata, Vodafone si prepara a sorprendere ancora una volta i suoi clienti, puntando sulla linea di offerte Silver per attirare nuovi utenti e consolidare la propria posizione nel mercato. Dopo il successo ottenuto alla fine del 2023 con la stessa strategia, il gestore rosso intende ora fare ancora di meglio.

Le due nuove offerte Silver di Vodafone

Le offerte Silver, che già avevano riscosso consensi in passato, vengono riproposte con condizioni ancora più vantaggiose. Queste promozioni, però, sono riservate a una selezione specifica di utenti, in particolare quelli provenienti dai principali competitor di Vodafone, ossia Iliad e vari operatori virtuali.

Le due soluzioni Silver garantiscono un mix ideale di minuti, messaggi e giga, con un prezzo competitivo. Entrambe le offerte includono minuti illimitati verso tutti e 200 SMS al mese. La differenza principale risiede nel quantitativo di dati e nel costo mensile. La prima opzione prevede 100 giga in 4G a soli 7,99 € al mese, mentre la seconda offre ben 150 giga in 4G per 9,99 € mensili.

Per rendere queste offerte ancora più allettanti, Vodafone introduce un ulteriore vantaggio: chi opta per il servizio di ricarica automatica SmartPay riceve 50 giga aggiuntivi gratuiti da sommare ai dati già inclusi nell’offerta. Inoltre, il primo mese di abbonamento al servizio SmartPay costa solo 5 €, indipendentemente dalla scelta dell’offerta Silver.

Questa strategia mira chiaramente a rubare utenti ai principali concorrenti, sfruttando tariffe competitive e vantaggi esclusivi. La mossa di Vodafone si inserisce in un mercato delle telecomunicazioni sempre più agguerrito, dove la fidelizzazione del cliente e l’acquisizione di nuovi utenti rappresentano le chiavi del successo.

Non per tutti, ma comunque imperdibili

Nonostante le limitazioni di accesso a queste offerte, destinate solo agli utenti provenienti da Iliad e operatori virtuali, la proposta Silver di Vodafone promette di essere una delle più appetibili dell’estate. Con minuti illimitati, messaggi e un gran numero di giga a disposizione, le offerte Silver sono pensate per chi cerca una soluzione completa e conveniente per le proprie esigenze di comunicazione mobile.