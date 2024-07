Iliad, offerte luglio 2024: ecco la Giga 180 e la Flash 250 con il 5G

Il provider del momento, anche secondo la critica, è sicuramente Iliad e questo status dura ormai dal 2018. Il gestore proveniente dalla Francia ha tirato su un vero e proprio impero grazie alle sue grandi offerte che fin dal primo momento non sono mai state a varie di contenuti. Proprio su quella lunghezza d’onda, il provider sta continuando a macinare chilometri e a portare nuovi utenti dalla sua parte. Altre due offerte si sono fatte vive nell’ultimo periodo stimolando la voglia di cambiamento di diversi utenti di altri gestori.

Entrambe sono ancora disponibili, ma ovviamente non andranno avanti per molto, per cui consigliamo di fare quanto prima possibile. Rispetto a tanti altri gestori, questa azienda consente di non doversi ritrovare di fronte ad aumenti improvvisi. Chi infatti anche in passato ha scelto un provider come Iliad sa benissimo che non esistono rimodulazioni e che ci si può fidare al 100%. Lo scopo quindi è anche questa volta lo stesso: battere la concorrenza utilizzando le armi di cui essa non può disporre. Le offerte disponibili sul sito ufficiale saranno ancora presenti per un po’ di tempo.

Iliad: questo è il resoconto sulle nuove offerte attualmente disponibili sul sito ufficiale

Ancora una volta il dominio del mondo della telefonia mobile spetta a Iliad che propone rispettivamente la nuova Giga 180 e la Flash 250. Queste due offerte sono molto simili perché propongono minuti e messaggi senza limiti verso tutti. Al loro interno però ci sono diverse quantità di giga, con la prima che ne offre 180 in 5G e la seconda 250 in 5G. La prima offerta costa 9,99 € mensili e la seconda 11,99 € mensili per sempre.

Le nuove offerte di Iliad possono essere sottoscritte da tutti senza nessuna limitazione. Non conta infatti il gestore di provenienza siccome l’azienda permette a tutti di essere liberi di scegliere una delle sue promozioni.