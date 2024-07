Nuova MINI Cooper S 5 Porte: dettagli conosciuti e prezzi

MINI ha svelato lo scorso mese la nuova Cooper a 5 porte. Ora, la casa automobilistica ha rivelato ulteriori dettagli sulla versione Cooper S, che possiede un motore a benzina a quattro cilindri da 204 CV. La vettura, a quanto pare, è disponibile in quattro allestimenti diversi e tutti accattivanti: Essential, Classic, Favoured e JCW. Ed i costi? I prezzi in Italia partono da 32.900 euro e arrivano fino a 40.240 euro a seconda dell’allestimento che si va ovviamente a scegliere.

Schiacciando l’acceleratore l’auto tocca una velocità massima di 242 km/h e passa dai 0 ai 100 km/h in appena 6,8 secondi. La nuova MINI Cooper S 5 porte misura poi 4.036 mm in lunghezza e riesce a donare ai passeggeri più spazio che in passato. Il peso del veicolo è di “soli” 1.355 kg ed i cerchi in lega variano andando dai 17 a 18″.

Interni, tecnologia e sicurezza della nuovissima MINI Cooper

L’interno della nuova MINI Cooper S 5 porte è molto simile a quello della versione a 3 porte. Sulla plancia troviamo infatti un display circolare OLED da 9,4″ dove si visualizzano tutte le info sulla vettura e altri dettali come il clima e la navigazione. Il freno di stazionamento, il selettore delle marce, il tasto start/stop, la modalità experience e le funzioni di controllo del volume sono poi accessibili tramite la caratteristica striscia di interruttori a levetta.

La vera chicca della MINI Cooper è il sistema Key Plus, che trasforma lo smartphone in una sorta di chiave digitale. Quando il guidatore si avvicina alla vettura a meno di tre metri, si attivano le proiezioni di benvenuto dei fari anteriori e posteriori e le porte si sbloccano a una distanza inferiore a un metro e mezzo. Avete presente “Herbie – Il super Maggiolino”? L’impressione è quella. La chiave digitale inoltre può essere condivisa con diverse persone (ovviamente fidate). MINI ha lavorato duramente per garantire alla propria clientela un’esperienza di guida che sia entusiasmante ed elettrizzante, come lo è sempre stata quando si tratta delle sue vetture. Sul fronte della sicurezza, l’auto è inoltre equipaggiata con un’ampissima gamma di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) che permettono il raggiungimento di un Livello 2 di guida assistita.