Il monopattino elettrico Engwe Y600 si posiziona tra le proposte più innovative nel settore della mobilità urbana elettrica. Caratterizzato da un design robusto e funzionalità avanzate, questo modello si distingue per potenza e autonomia. In questa nostra recensione analizzeremo nel dettaglio vari aspetti del monopattino, suddivisi in sezioni specifiche: Design e materiali, caratteristiche tecniche, funzionalità, pova su strada, e conclusioni. Un paragrafo speciale sarà dedicato al menu segreto, una funzione intrigante che permette di sbloccare ulteriori potenzialità del Y600.

Design e materiali