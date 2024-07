Il marchio iPod ha rappresentato un’epoca significativa per Apple, ma oggi è considerato un pezzo di storia. Eppure, c’è chi crede che potrebbe trovare una nuova vita. Come? Grazie all’Apple Watch. L’idea è semplice: trasformare il proprio smartwatch in un lettore multimediale che ricorda i vecchi iPod. Rimuovendo il cinturino e inserendolo in una custodia dotata della iconica “click wheel”.

Quest’ultima è la visione dietro tinyPod. si tratta di un progetto di una startup americana che verrà lanciato quest’estate. Il tinyPod sacrifica l’accesso alla Digital Crown dell’Apple Watch, ma permette di utilizzare la click wheel della custodia. Considerando il comparto tecnico non sono previste nuove funzionalità hardware. Dunque, le capacità del tinyPod sono quelle dell’orologio. Nello specifico, si parla di telefonate e videochiamate (anche di gruppo), riproduzione multimediale e navigazione satellitare.

L’Apple Watch può diventare un iPod?

Negli ultimi anni, lo smartwatch di Cupertino ha evoluto la sua funzionalità, diventando quasi indipendente dall’iPhone. Oggi può essere utilizzato come un dispositivo autonomo, e tinyPod si inserisce in tale tendenza. Proponendosi come un sostituto dello smartphone per chi vuole limitare l’uso del telefono ai contesti essenziali.

Ci sono alcune limitazioni da considerare quando si utilizza tinyPod come “telefono” o “pocket PC“. Innanzitutto, manca una fotocamera posteriore, e la connettività fisica è ridotta. La potenza software è limitata del chip dell’Apple Watch e il display di piccole dimensioni rendono difficile la navigazione online e la fruizione di contenuti multimediali.

Dunque, tinyPod è un prodotto di nicchia che gioca sull’effetto nostalgia e sull’immaginazione di un “what if”. Suddetta custodia offre un modo economico per esplorare tale scenario alternativo. Il tinyPod è ora disponibile per il preordine negli USA al costo di 80 dollari (90dollari per la versione compatibile con gli Apple Watch Ultra). Le spedizioni previste per l’estate. Esiste anche una versione “Lite” senza click wheel che lascia esposta la Digital Crown, venduta a 30dollari (40dollari per la versione Ultra).