L’Apple Watch di prossima generazione, noto come AppleWatch 10, potrebbe fare il suo debutto con un display da 2 pollici. Il più grande mai visto nella storia degli smartwatch Apple. Secondo i disegni CAD pubblicati di recente da 91mobiles.com, il nuovo dispositivo avrebbe uno schermo più ampio persino rispetto agli attuali modelli di punta Ultra e Ultra 2. I quali dispongono di un display da 1,93 pollici. Le dimensioni della cassa dell’AppleWatch10 sembrano essere di 46×39,7×11,6mm, posizionandosi tra la serie 9 e il modello Ultra in termini di grandezza.

Apple Watch 10: nuove caratteristiche e design rinnovato

A tal proposito, i rumor suggeriscono che l’Apple Watch 10 sarà disponibile in due varianti. Una da 45mm e l’ altra da 49mm. Se queste voci risultassero vere, l’orologio smart di nuova generazione potrebbe offrire una vasta tipologia di dimensioni. Essa infatti accontenterebbe sia chi preferisce un dispositivo più compatto, che chi desidera un modello più imponente. Ciò nonostante, bisogna prendere queste informazioni con cautela poiché ci sono ancora dettagli che non combaciano con le specifiche tecniche trapelate finora. Ad esempio, lo spessore della cassa riportato è di 11,6mm, superiore ai 10,7mm della Series 9. Contrariamente a quanto indicato da altri rumor che prevedono una cassa più sottile per l’AppleWatch 10.

Per quanto riguarda il design del dispositivo, esao sembra mantenere l’estetica familiare con angoli arrotondati, un tasto funzione e la classica Digital Crown. Un aspetto interessante è l’ipotesi di un attacco del cinturino magnetico. Quest’ ultimo infatti renderebbe il dispositivo meno ingombrante e più facile da indossare e rimuovere rispetto ai modelli precedenti. In più, le immagini fuoriuscite confermano che l’aspetto generale rimarrà fedele allo stile consolidato di Apple. Ma con innovazioni mirate a migliorare l’esperienza utente complessiva.

Le novità non si fermano qui

Il nuovo Apple Watch potrebbe introdurre miglioramenti importanti anche in termini di efficienza energetica. Secondo alcune indiscrezioni, sarà equipaggiato con un display OLED LTPO di nuova generazione. In grado di ridurre i consumi energetici e prolungare la durata della batteria. Si parla anche della possibilità di monitorare la pressione arteriosa. Una funzione che segnerebbe un ulteriore passo avanti nella tecnologia indossabile dell’ azienda.