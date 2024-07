Samsung Galaxy Buds 2 Pro sono le cuffiette bluetooth più interessanti dell’azienda sudcoreana, un prodotto che garantisce una qualità superiore al normale, al netto comunque di una buonissima ergonomia generale, il che le porta a poterle utilizzare anche per lungo periodo, prima di dover ricorrere alla presa a muro.

Disponibili a tutti gli effetti in tre colorazioni differenti, nel nostro caso ve le proponiamo con il colore Grafite, nulla vi vieta di scegliere un altro colore, anche se potrebbero essere presenti differenti importanti nel prezzo finale di vendita, al netto comunque di specifiche tecniche che non cambiano in nessun modo.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro: che sconto su Amazon

Le Samsung Galaxy Buds 2 Pro possono essere acquistate ad un prezzo estremamente conveniente, dovete infatti sapere che il listino di 229 euro è stato fortemente ribassato del 52%, così da poter arrivare a spendere solamente 109 euro, ed avere la certezza di poter godere del meglio, con il minimo sforzo. Acquistatele subito qui.

La certificazione IPX7 ne garantisce l’utilizzo sotto l’acqua, essendo resistenti alla polvere e all’acqua, con supporto alla ricarica wireless, basterà poggiare la base su una basetta abilitata a tale tipologia di ricarica, per tornare ad utilizzarle in men che non si dica. Non manca ovviamente la cancellazione attiva dei rumori, meglio definita ANC, soluzione che garantisce un silenzio assoluto in fase di utilizzo, permettendo al consumatore di isolarsi alla perfezione dall’ambiente circostante. Da notare che il suono è garantito da AKG, azienda leader nel settore audio, che in questo caso ha collaborato con Samsung alla realizzazione di driver e all’ottimizzazione del sound, permettendo a tutti gli effetti una equalizzazione quasi senza precedenti, rispetto agli standard delle medesime fasce di prezzo.