Samsung Galaxy A35 è uno smartphone che riesce a convincere milioni di consumatori all’acquisto, grazie alla presenza di specifiche tecniche di ottimo livello, capaci di avvicinarlo alla fascia più alta dello stesso settore di appartenenza.

Il display è da 6,6 pollici di diagonale, un Super AMOLED che può raggiungere una risoluzione massima decisamente soddisfacente, parlando giustappunto del FullHD+, con anche la presenza di un processore octa-core, che viene completato con la configurazione da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna effettiva (fortunatamente può essere incrementata con l’ausilio di una microSD esterna).

Se volete avere le offerte Amazon gratis sul vostro smartphone, e scoprire ogni giorno i codici sconto in esclusiva, allora dovete correre subito sul nostro canale Telegram ufficiale.

Samsung Galaxy A35: l’offerta migliore di oggi

Offerta da non perdere su Amazon per uno dei migliori smartphone attualmente in circolazione, essendo comunque un prodotto che in genere ha un listino di 389 euro, ma che nello stesso periodo è stato fortemente ridotto, pari al 29%, fino a raggiungere la quota finale da sostenere pari a soli 275,89 euro. Premendo qui. Da notare che il prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed è anche completamente sbrandizzato.

All’interno della confezione è possibile trovare, prima di tutto, una cover in silicone trasparente, il che permette di proteggere sin da subito la back cover dello smartphone, in attesa eventualmente di acquistare la preferita o desiderata. In parallelo segnaliamo la presenza di una batteria da 5000mAh, che rende l’esperienza sicuramente degna, in quanto è possibile pensare di utilizzare lo smartphone anche per lunghe giornate, prima di dover necessariamente ricorrere alla presa a muro per la ricarica.

Non manca all’appello un comparto fotografico di tutto rispetto, composto nella parte posteriore da tre sensori: principale da 50 megapixel, ultragrandangolare da 8 megapixel e macro da 5 megapixel a completare l’opera.