OnePluls di recente ha svelato l’aggiunta di una terza opzione di colore per il suo popolare modello OnePlus 12R. Si tratta della “Sunset Dune”. L’annuncio è giunto tramite l’account ufficiale di OnePlusX, la divisione indiana del marchio. La quale ha anticipato il debutto di questa tonalità ispirata ai caldi toni della sabbia al tramonto. La nuova variante si affiancherà alle già esistenti Iron Gray e Cool Blue. Entrambe disponibili dal lancio avvenuto all’inizio di gennaio in Cina. Seguito dal rilascio sul mercato europeo e italiano verso la fine dello stesso mese.

Specifiche tecniche e prestazioni di OnePlus 12R

Anche se OnePlus non ha ancora specificato la data di lancio della nuova colorazione, l’attenzione si concentra ora su quale sarà la sua disponibilità geografica. È ancora da confermare se essa sarà un’esclusiva indiana o se arriverà anche in altre regioni. I dettagli trapelati riguardano una somiglianza con il Rose Gold presente sul modello cinese OnePlusAce3. Ciò suggerisce quindi che la SunsetDune potrebbe offrire un’alternativa estetica sofisticata e unica sul mercato.

Sul fronte delle specifiche tecniche, OnePlus 12R si presenta come una scelta ideale per chi è alla ricerca di prestazioni elevate. Soprattutto per il gaming e il multitasking intensi. Equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il dispositivo può essere configurato fino a 16GB di RAM. In più offre opzioni di archiviazione fino a 256GB con tecnologia UFS 3.1. Da evidenziare anche il sistema di raffreddamento avanzato, denominato Cryo-Velocity Cooling System. Quest’ultimo utilizza due camere di vapore per garantire una dispersione uniforme del calore. Permettendo così di mantenere alte le performance anche sotto stress prolungato. Il display AMOLED 3D da 6,78″ garantisce una risoluzione di 1.440 x 3.168 pixel. Una frequenza di aggiornamento variabile tra 1 e 120Hz e una luminosità massima di 4.500 nit. Per quanto riguarda il comparto fotografico, esso include una fotocamera anteriore da 32MP e un set versatile di camere posteriori. La batteria supporta la ricarica cablata e quella wireless. Così da poter contare su un utilizzo prolungato e senza interruzioni.