L’idropulitrice è uno strumento fondamentale per la corretta pulizia di pavimenti e superfici di vario genere, proprio per la sua capacità di emettere acqua con una potenza decisamente elevata, in questo caso addirittura a 110 bar, data la presenza di una serie di ugelli nella parte anteriore dell’idropulitrice stessa.

Il tutto viene sapientemente concentrato in un prodotto dalle dimensioni estremamente ridotte, infatti è grande quanto una ventriquattr’ore, se pensate che raggiunge per la precisione 40 x 20 x 37,5 centimetri. La potenza è di 1300 watt, non dovete assolutamente temere possa far saltare il contatore o simili, andrà bene per qualsiasi vostra abitazione.

Idropulitrice: che sconto attivo su Amazon

La promozione che tutti stavano aspettando è finalmente arrivata, infatti il prodotto descritto nel nostro articolo ha in genere un costo molto elevato, se considerate che il suo listino si aggira sui 116,61 euro, ma che allo stesso tempo Amazon ha deciso di ridurre la spesa finale da sostenere, fino a raggiungere i 79 euro richiesti a tutti gli effetti per il suo acquisto a questo link.

Disponibile nella sua classica colorazione verde, che richiama irrimediabilmente il marchio Bosch, l’idropulitrice in questione presenta nella parte anteriore un selettore che funge da accensione/spegnimento, con sui lati tutti i connettori del caso, oltre ad un aggancio per l’acqua nella parte anteriore. Sulla lancia si trova anche un piccolo serbatoio, da agganciare in un secondo momento, sul quale montare l’eventuale sapone che si desidera aggiungere direttamente al getto d’acqua, così da avere tutto direttamente a portata di mano, con il minimo sforzo.

La portata massima, se interessati, è di 330 litri all’ora, con una temperatura massima di alimentazione di 40 gradi. In dotazione troverete anche un ugello a getto variabile con anche l’ugello a getto rotante di nuova generazione.