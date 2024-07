Tesla Model X: restyling in stile crossover ed innovazioni future

L’attesa per il restyling della Tesla Model Y è alle stelle, ma noi puntiamo già avanti, andiamo oltre ed il nostro sguardo si rivolge al futuro di un altro modello della casa di Musk: la Tesla Model X. Grazie ad un render realizzato dal designer Theottle possiamo già supporre il come potrebbe essere la seconda generazione del SUV elettrico di Tesla, che dovrebbe forse essere lanciata l’anno prossimo se non tra due anni. Il render mostra una Model X con un aspetto nettamente più robusto e in linea con gli ultimi trend avuti nel mondo del design automobilistico.

Theottle ha però mantenuto nella sua ipotetica creazione alcune delle caratteristiche distintive della Model X attuale. L’auto Tesla infatti presenta ancora le iconiche portiere a falco, ma il designer ha voluto aggiungere ha anche elementi tipici dei crossover, come le protezioni in plastica nera ed una maggiore altezza da terra. Nonostante questi cambiamenti, il design finale non rappresenta una rivoluzione completa.

Migliorie per la sicurezza ed una nuova batteria Tesla

Il modello avrà migliorie probabilmente anche dal lato della sicurezza, anche in seguito alla alla storia di Mallory Harcourt, che ha intentato una causa legale contro Tesla. Harcourt sostiene infatti che suo figlio di due anni avrebbe accidentalmente avviato la Tesla Model X, causando un incidente che le ha procurato una frattura al bacino ed addirittura un parto prematuro.

Guardando al futuro, invece, pare che Tesla stia lavorando su nuove batterie avanzate basate sul manganese. Queste prometterebbero una migliore ritenzione della capacità dopo numerosi cicli di carica. Andrebbero così a ridurre i costi ed anche l’impatto ambientale. Il lavoro però è ancora agli albori, le sfide riguardanti la durata nel tempo di queste batterie sono ancora parecchie. Se riuscissero a superare le problematiche, la Tesla potrebbe portare ad una svolta importante per tutta l’industria dei veicoli elettrici.

Il restyling della Model X Tesla immaginato da Theottle dunque ci da uno sguardo intrigante sul futuro, anche se forse non completamente rivoluzionario come ci si aspettava, ma ricordiamo che sono supposizioni. Allo stesso tempo, i progressi nelle batterie al manganese potrebbero aprire nuove strade per la sostenibilità e l’efficienza dei veicoli elettrici.