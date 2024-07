Successo per la Citroen Ami: leader nel mercato in Francia e Italia

La Citroen Ami continua a riscuotere un enorme successo in Europa. Inizialmente c’è stata qualche piccola resistenza per la sua produzione in Marocco (così come per la Fiat Topolino) ma una volta convinti gli automobilisti ne hanno riconosciuto il potenziale. Questo quadriciclo elettrico francese ha conquistato una posizione di leadership nei mercati di Francia e Italia già primo semestre di quest’anno dimostrando una popolarità sempre maggiore nel settore.

La Citroen Ami ha infatti registrato ottimi risultati. In Francia, la Ami detiene una quota di mercato del 28,92% nel settore dei quadricicli. E in Italia? Nel nostro Paese pare che il market share raggiunga addirittura il 30,44%. Ciò significa che quasi un quadriciclo su tre venduto in Italia è una Citroen Ami.

Una continua crescita per la Citroen Ami nel mondo?

Citroen prevede che il successo della Ami continuerà a crescere nei prossimi mesi grazie all’espansione in nuovi mercati al di fuori di quelli europei. Il successo del modello Citroen probabilmente è dovuto anche al fatto che è possibile guidarlo senza patente B. Per essere al volante di questa mini auto è quindi necessario possedere il patentino AM, disponibile dai 14 anni in su. Questo la rende accessibile a un pubblico più ampio e soprattutto più giovane, ma non la esenta da un possibile interesse di chi si muove in città e cerca un mezzo pratico.

Nel primo semestre del 2024, la Citroen Ami ha immatricolato un totale di 8.984 nuove auto nei mercati in cui è disponibile, segnando una crescita del 12%. In Europa, sono stati 7.861 i nuovi clienti che hanno ricevuto la loro Ami, con una salita del 12%. Anche nella regione MEA (Medio Oriente e Africa), questo piccolo e alquanto grazioso quadriciclo ha mostrato una crescita significativa con 1.123 unità vendute, in aumento dell’8%.

Il successo della Citroen Ami nel 2024 è innegabile. La combinazione di accessibilità, design compatto e particolare ed il vantaggio di essere guidabile con un semplice patentino AM hanno contribuito al suo successo. Con un aumento costante delle vendite, se continuasse su questa tendenza, ed un crescente interesse da parte del pubblico, il futuro della Citroen Ami appare promettente e brillante.