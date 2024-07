Google Pixel 9 Fold: ecco le immagini reali del dispositivo

A quanto pare dietro i futuri smartphone di Google aleggia un po’ meno mistero rispetto a prima, grazie alla certificazione NCC infatti sono finite in rete le prime immagini che inquadrano i vari dispositivi tra i quali spicca quello pieghevole, molto atteso da tutta la community.

Le immagini

Dalle immagini possiamo notare alcuni dettagli, i bordi superiore e inferiore sono più sottili rispetto alla precedente generazione e il display una volta aperto raggiunge la totale orizzontalità, cosa che invece non accadeva prima non a caso il display restava sempre un po’ piegato.

Il Pixel 9 Pro Fold, avrà un display esterno da 6,29″ e uno interno da 8,02″, il cuore pulsante sarà il processore Tensor G4 di Google che sarà comune a tutti i device della linea Pixel 9.

Per quanto riguarda il prezzo e i colori, Pixel 9 Pro Fold sarà presente nelle varianti Obsidian e Porcelain ad un prezzo invariato rispetto alla prima generazione, 1.899 euro.

256 GB: 1.899 euro

512 GB: 2.029 euro

Come se non bastasse, Google per evitare ulteriori fughe di notizie ha rilasciato online due piccoli video reveal tra i quali è presente proprio Pixel 9 Pro Fold, al quale viene assegnato un compito che verrà svolto dall’assistente Gemini, cosa che lascia intuire che quest’ultimo sarà integrato nel device.

Il comando assegnato recita: “Write me a breakup letter. Say I’ve found something that feels magical. That it’s unfolding in new ways. Oh, and have it start,”Dear Old Phone”.

Dopodiché l’assistente risponde e poi lo smartphone viene mostrato grazie ad una rotazione che ne mostra i lati e poi il comparto fotografico completo con tutti i moduli.

Che dire ormai non rimane che attendere la data di presentazione ufficiale che è fissata al 13 Agosto, sono tutti curiosi di vedere come si comporteranno i nuovi smartphone soprattutto considerando l’arrivo ravvicinato rispetto al rilascio dei Pixel 8, tra meno di un mese sapremo tutto.