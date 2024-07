Secondo un recente rumor proveniente dalla Cina, Apple potrebbe sorprendere tutti con il lancio di una nuova colorazione. Arriva ufficialmente il “Rosa” per il suo prossimo iPhone 16 Pro. Questa notizia è stata diffusa dal leaker OvO Baby Sauce Ovo tramite il popolare social network cinese Weibo. Essa suggerisce appunto che la nuova tonalità potrebbe segnare un notevole cambiamento rispetto alle tradizionali colorazioni scure. Caratteristica che hanno identificato i modelli “Pro” negli ultimi anni. L’introduzione di una variante rosa rappresenterebbe dunque una mossa audace e innovativa. Dimostrando così la volontà di Apple di differenziarsi ulteriormente dai suoi concorrenti sul mercato. La scelta di un colore più chiaro e vibrante potrebbe attrarre una nuova fascia di consumatori. Ovvero di coloro particolarmente desiderosi di un dispositivo che unisca tecnologia avanzata e un’estetica unica.

Nuove opzioni di colore per i modelli iPhone 16 e 16Plus

Interessanti, a tal proposito, sono le dichiarazioni di Ming-Chi Kuo. Da sempre noto per le sue accurate previsioni riguardanti i prodotti Apple. Egli ha confermato queste indiscrezioni, aggiungendo che la nuova colorazione potrebbe essere simile a un “rosso scuro”. Kuo ha poi anticipato che le attuali tonalità in titanio, ad eccezione del Blu, saranno riproposte nella prossima generazione di iPhone. Quest’ultima infatti potrebbe essere sostituita proprio dal “nuovo rosa”. Tali informazioni suggeriscono che Apple sta esplorando nuove possibilità cromatiche. Tutto ciò al fine di provare a mantenere il suo ruolo di leader nel design e nell’innovazione tecnologica. La strategia di introdurre colori diversi potrebbe essere paragonata a quella di Huawei. Cosa che l’ azienda ha fatto con la sua serie Pura 70. Quest’ ultima ha visto infatti l’introduzione della variante “Pink” in alcuni mercati selezionati.

Le novità cromatiche non si limitano però ai modelli Pro. Secondo le stesse fonti, anche gli iPhone16 e 16 Plus potrebbero vedere l’introduzione di diverse opzioni di colore. Ming-Chi Kuo ha infatti rivelato che questi modelli saranno disponibili anche in altre varianti, come Bianco, Blu, Nero, Rosa e Verde. Questa diversificazione potrebbe consentire a Apple di attrarre un pubblico ancora più ampio. In attesa della conferma ufficiale, queste indiscrezioni stanno già generando grande entusiasmo tra i fan del marchio. La presentazione dei nuovi iPhone, prevista per le prossime settimane, chiarirà ogni dubbio.