Ferrari elettrica: nuove anticipazioni, sarà un gran divertimento

Si sta avvicinando sempre di più il momento in cui le persone vedranno la prima Ferrari totalmente elettrica, privata del classico motore rumoroso che piace in tutto il mondo. Il modello è molto atteso e c’è tanta curiosità di vedere come si presenterà questa nuova evoluzione che corre verso l’elettrificazione. Basterà attendere la fine del 2025: di certo non è vicina ma rispetto a quando fu dato l’annuncio ufficiale lo è di più.

A parlare durante un’intervista da parte di Autocar, è Stato l’amministratore delegato di casa Ferrari, ovvero Benedetto Vigna. Il manager ci ha tenuto a garantire che la nuova vettura verrà sviluppata e provata con grande attenzione proprio per garantire divertimento.

La Ferrari Elettrica si avvicina: le parole di Benedetto Vigna entusiasmano i fan

Come è stato detto già più volte, la prima auto BEV di casa Ferrari sarà incentrata sempre sul grande entusiasmo per quanto riguarda l’esperienza di guida ma ci saranno diverse novità interessanti. Si stanno cominciando a vedere per strada le prime unità in test, chiaramente camuffate per non svelare il design scelto dall’azienda.

“Abbiamo già prototipi in fase di test che hanno percorso migliaia di chilometri. Nella nostra azienda, i collaudatori fungono da clienti altamente qualificati. Essendo i primi a testare le nostre auto, confrontano facilmente le prestazioni tra diversi modelli, fornendoci una metrica di riferimento fondamentale“.

Diverse foto spia hanno mostrato infatti i primi prototipi che a quanto pare stanno già incuriosendo le persone. In realtà l’azienda avrebbe pensato di montare il motore a bordo di alcuni esemplari diversi da una Ferrari, come ad esempio la Maserati Levante. Non sono arrivati inoltre conferme in merito al prezzo millantato sul web di 500.000 €, non confermato da Vigna.

“Le persone scelgono una Ferrari per l’esperienza emozionante che offre. Non è per un solo dettaglio specifico, ma per un insieme di fattori. Quando realizzeremo auto elettriche, le faremo nel modo migliore“.