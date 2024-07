Messaggio truffa in mail: tremano gli utenti, scomparsi i soldi dai conti

Anche questa volta le truffe stanno facendo il loro corso, mettendo in difficoltà più persone in pochissimo tempo. La tecnica utilizzata è sempre la stessa, ovvero quella che vede la truffa diffusa a macchia d’olio su più indirizzi e-mail per cercare di beccare il fallo quanto più persone possibile.

Sono state diverse le testimonianze in queste ultime ore di persone che purtroppo non hanno potuto fare che constatare di essere state truffate. Dopo aver cliccato su alcuni collegamenti presenti nel testo, che incolliamo proprio qui sotto, gli utenti si sono ritrovati a compilare un modulo. Questo non è servito altro che a rubare loro dati e soldi dalle carte di credito, senza che peraltro manco se ne accorgessero. Il primo consiglio è quello di fare caso all’indirizzo e-mail del mittente, il quale dovrebbe avere un dominio registrato secondo l’azienda per cui la mail dice di parlare. Il secondo consiglio è quello di dare un’occhiata in giro sui siti di recensioni dove si parla di alcuni messaggi ben precisi come questo.

Truffa in corso con un messaggio all’apparenza innocuo: ecco il testo

Come potete vedere il testo è proprio questo e rappresenta l’eventualità di un pacco rimasto inconsegnato. Ovviamente non c’è nulla di vero, per cui fate molta attenzione e non cliccate sui collegamenti nel caso in cui dovessero arrivarvi delle e-mail del genere.

“GLS.Tracciamento dei pacchi

Ciao*******, hai (1) pacchi in arrivo al tuo indirizzo.

Tratterremo il tuo pacco per 24 ore, quindi lo invieremo al mittente.

Numero del pacco : 5831 4936 5106 6678

Numero di avviso di passaggio* 304120 8739 4329 8967

Pianifica ora la tua consegna*:

Pianifica la consegnan

*Se non riceviamo una risposta entro 24 ore lavorative, il pacco verrà restituito al mittente.

CONSEGNA PREVISTA MANCATA

Tentativo di consegna: firma richiesta“.

Purtroppo tante persone ci sono cascate, dunque evitate di fare la stessa fine per non finire in una situazione davvero complicata da risolvere.