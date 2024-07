HMD: in arrivo due smartphone, HMD Crest e HMD Crest Max

A quanto pare un’azienda che per molto tempo ha perso la scena tecnologica mondiale, è stata senza alcun dubbio HMD, quest’ultima però sembra aver deciso di cambiare le carte in tavola ed è infatti tornata alla ribalta con tante piccole novità, un esempio è stata la capacità di riportare in vita il caratteristico design dei Nokia Lumia con il proprio smartphone Skyline, accompagnato da altre novità messe a cantiere, ad esempio lo smartphone economico HMD View accompagnato da altri due device inediti.

La nota azienda infatti sembra essere in procinto di mandare avanti i lavori per quanto riguarda i nuovi HMD Crest e HMD Crest Max, i quali avrebbero dovuto chiamarsi Arrow, nome poi abbandonato per questioni legali.

Poche info

Al momento dei due smartphone non c’è dato sapere praticamente nulla, la nota azienda ha semplicemente diffuso i nomi di questi ultimi è ammesso online una landing page attraverso la quale è possibile iscriversi ad una specifica newsletter per ricevere degli aggiornamenti specifici, proprio dedicati a questi due dispositivi.

Ciononostante è altamente probabile che i due smartphone in arrivo potrebbero essere svelati nel corso di un evento dedicato in cui la nota azienda potrebbe annunciare moltissime novità, questo evento è previsto in data 25 luglio, i due device comunque saranno lanciati in primis sul mercato indiano e saranno anche i primi a fare ingresso su questo tipo di mercato da parte dell’azienda, infatti fino a questo momento i dispositivi messi in circolazione in questo mercato sono tutti sotto il brand Nokia.

In definitiva è altamente probabile che questi due device apparterranno alla fascia economica del mercato con il modello Max destinato ad offrire giusto qualcosa in più rispetto al modello base, per il momento però le informazioni si fermano qui e non ci sono dettagli in merito a possibili specifiche tecniche e anche ad un possibile lancio globale.