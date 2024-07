Il 18 luglio 2024, Lexus ha ufficialmente svelato la sua nuova proposta nel segmento dei crossover sportivi. Ovvero il LBX Morizo RR. Questo modello è il frutto di un progetto particolarmente curato. Il quale, fin da subito, ha visto la direzione e l’approvazione di Akio Toyoda, noto appassionato di motorsport e soprannominato “Morizo”. Presentata inizialmente come concept al Salone di Tokyo di gennaio, la LBX MorizoRR entra ora nella fase di produzione. Sarà infatti disponibile sul mercato giapponese a partire dalla fine di agosto. Al momento però, non ci sono conferme riguardo alla sua introduzione in Europa. Ma visto il successo ottenuto dalla GR Yaris, è possibile che possa essere proposta anche nel Vecchio Continente a breve.

Caratteristiche e prestazioni della nuova Lexus, prospettive future

La Lexus LBXMorizo RR si distingue per un design decisamente più sportivo rispetto alla versione standard LBX. Essa presenta una lunghezza di 4.190 mm, una larghezza di 1.840 mm e un’altezza di 1.535 mm. Il suo peso varia tra 1.440kg per la versione con cambio manuale. Mentre è di 1.470kg per quella con cambio automatico. La vettura si caratterizza inoltre per un body kit specifico che le conferisce un aspetto più aggressivo

con un paraurti anteriore modificato e un nuovo posteriore, oltre a cerchi da 19 pollici. Internamente LBX Morizo RR è equipaggiata con sedili sportivi e una pedaliera in alluminio. Mentre l’altezza da terra è stata ridotta per ottimizzare la dinamica di guida.

Il motore è poco abbinato a un cambio automatico a otto marce o a un manuale a sei marce. In Giappone, il prezzo del nuovo modello oscilla tra i 6.500.000 e i 7.200.000 yen, equivalenti a circa 38.000 – 42.100 euro. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli a riguardo. Mentre gli appassionati del settore non vedono l’ ora di scoprire se e quando il modello in questione sarà disponibile anche nei mercati europei.