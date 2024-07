HMD pronto a lanciare un nuovo smartphone Android. Sembra che il produttore asiatico potrebbe lanciarlo nel corso delle prossime settimane. Si tratta del HMD View che mira a conquistare una quota significativa del mercato di fascia media. L’azienda ha deciso di ripartire con una propria linea di smartphone, dopo la partnership con Nokia.

A tal proposito, il noto leaker smashx_60 ha condiviso su X alcune immagini. Quest’ultime dovrebbero mostrare il possibile design del nuovo smartphone. Insieme alle foto sono apparse anche alcune specifiche tecniche. È importante sottolineare che tali informazioni non sono ufficiali. Dunque, vanno prese con cautela.

Cosa sappiamo sul nuovo HMD View

Secondo il leaker, il dispositivo dovrebbe essere dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. Quest’ultimo sarà supportato da 8 GB di RAM. Il display sarà un OLED con risoluzione Full HD+. Tale configurazione suggerisce un dispositivo capace di offrire buone prestazioni. Ciò sia per l’uso quotidiano che per applicazioni più esigenti.

Inoltre, il nuovo smartphone di HMD dovrebbe disporre di una doppia fotocamera posteriore. Il sensore principale sarà da 50 megapixel. Inoltre, ci sarà una stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Tale caratteristica, se confermata, consentirebbe agli utenti di scattare foto di alta qualità. Ciò anche in condizioni di scarsa luminosità. Il dispositivo dovrebbe inoltre supportare la connettività 5G. La batteria sarà da 4.700mAh, che dovrebbe assicurare una buona autonomia.

HMD View dovrebbe essere disponibile in almeno tre varianti cromatiche: Meteor Black, Ice e Velvet. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sulla data di lancio del nuovo dispositivo. Inoltre, non si sa ancora su quali mercati sarà disponibile. Sarà interessante vedere se il dispositivo arriverà anche in Europa e a quale fascia di prezzo si collocherà. Secondo ulteriori indiscrezioni, HMD starebbe lavorando anche su altri modelli di smartphone. Quindi il futuro potrebbe riservare ulteriori sorprese da parte del produttore asiatico.