Il 17 luglio 2024, diverse fonti di rilievo come The Sun e The Verge hanno annunciato una novità importante per i possessori di visori Meta Quest. Ovvero, Netflix ha deciso di interrompere il supporto per la sua applicazione sui dispositivi della linea MetaQuest. Inclusi i più recenti modelli come il Quest3. Questa notizia ha rapidamente fatto il giro del web dopo essere stata riportata inizialmente da Upload VR. Essa segna dunque un cambiamento importante nella fruizione dei contenuti della celebre piattaforma di streaming per gli utenti di realtà virtuale.

Un futuro senza app VR per Netflix

Anche se l’app non è più disponibile per i visori Meta Quest, nessuno però resterà completamente privato della possibilità di accedere ai propri contenuti preferiti. Meta di recente ha infatti integrato il supporto per Netflix nel browser dei visori Quest. Ciò significa sarà comunque possibile guardare film e serie TV tramite il sito web dell’ omonima piattaforma. Pur non avendo un’applicazione dedicata. Il tutto con una qualità di streaming che raggiunge i 1080p. Tale decisione potrebbe non sorprendere troppo. Soprattutto considerando che la versione VR della sua app non ha ricevuto aggiornamenti rilevanti dal 2019. In più, è interessante notare che anche per il nuovo Apple Vision Pro non è prevista un’applicazione Netflix. Cosa che suggerisce un trend più ampio della compagnia nel focalizzare le sue risorse altrove.

Questo cambio di rotta sembra segnare così una sorta di disimpegno della celebre piattaforma streaming nei confronti delle applicazioni per la realtà virtuale. Situazione che si inserisce in un contesto più ampio di evoluzione tecnologica e di mercato. Ad ogni modo, come già detto, malgrado la fine del supporto diretto attraverso un’app VR, l’esperienza di visione tramite browser garantisce comunque un accesso comodo e di alta qualità ai contenuti. I possessori dei visori Meta Quest possono quindi continuare a godere della vasta libreria di Netflix. Tutto ciò senza incontrare particolari ostacoli. A parte ovviamente la necessità di passare attraverso Internet piuttosto che un’applicazione specifica.