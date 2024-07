Fujifilm Instax Link Wide non è la solita instant camera del brand nipponico, trattasi a tutti gli effetti di una piccola stampante portatile, che potremmo definire compatta adatta esclusivamente agli smartphone, con stampa a sviluppo istantaneo in grande formato.

Il prodotto è realizzato interamente in plastica, con una trama composta da linee diagonali in rilievo, che gli conferiscono un’aura molto più elegante e ben fatta, oltre ad avere anche dimensioni relativamente ridotte: 5,04 x 5,47 x 1,34 centimetri. Pensate che il suo peso, di soli 340 grammi batterie incluse (funziona con le pile agli ioni di litio), risulta essere addirittura inferiore a ciò che siamo abituati a trovare altrove.

Solo con questo link andate sul nostro canale Telegram ufficiale, dove potete trovare le offerte Amazon ed una serie di codici sconto gratis.

Fujifilm Instax Link Wide: la promozione di oggi

Il prezzo di listino di un prodotto di questo tipo è tutt’altro che ridotto, dovete infatti sapere che basteranno 159 euro per il suo acquisto, ma allo stesso tempo che Amazon ha deciso di applicare uno sconto automatico del 34%, che l’ha portata a costare solamente 104,99 euro. Il tutto con spedizione diretta da Amazon, tempi di consegna estremamente ridotti, e la possibilità di affidarsi ad una garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i singoli difetti di fabbrica. Premete questo link per l’acquisto.

Come avete potuto leggere nell’articolo, parliamo di una Instax Wide, ciò sta a significare che la superficie di stampa è maggiore rispetto alle normali Instax o Instax Mini, tanto da arrivare a raggiungere 99 x 62 millimetri complessivi. E’ un prodotto che non presenta un sensore fotografico, di conseguenza non può essere fisicamente utilizzato per realizzare scatti di vario genere, ma solo come stampante portatile, facilitando di molto la vita di tutti gli utenti che ancora oggi vogliono stampare i propri scatti direttamente su carta.